Avance: Panamá busca un lugar en la Segunda Ronda; Uruguay y Argentina luchan por el primer puesto del Grupo D

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MIAMI (Estados Unidos) – La Ventana 3 de las Clasificatorias de las Américas para la Copa Mundial de Baloncesto FIBA 2027 está a punto de comenzar, con los 16 equipos todavía en la carrera por un lugar en Qatar 2027. Con todos los resultados de la Primera Ronda trasladándose a la Segunda Ronda y cada partido potencialmente decisivo en la búsqueda de la clasificación para la Copa del Mundo, hay poco margen de error. El jueves 2 de julio, el Grupo D ocupa un lugar central. Panamá buscará derrotar a Cuba y asegurar una Segunda Ronda. plaza, mientras que Uruguay y Argentina, ambos ya clasificados, se enfrentarán por el primer puesto del grupo.

Lea también Escenarios: ¿Qué necesita cada equipo para avanzar a la Segunda Ronda en la jornada 5?

Encuentre algunos datos clave sobre la acción del 2 de julio a continuación:

Cronograma

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Clasificatorios de las Américas Horarios de juego para cada partido. ðŸ“…

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¿Sabías?

URU vs.ARG

Los primeros tres encuentros entre Uruguay y Argentina en las Eliminatorias para la Copa del Mundo los ganó el equipo que jugó fuera de casa; de hecho, Uruguay sufrió su derrota más abultada en casa en la competición contra Argentina, 58-102 en julio de 2018.

Uruguay ha ganado sus primeros cuatro partidos en las Eliminatorias para el Mundial 2027, su mejor racha ganadora en la competición.

Argentina ha anotado más de 100 puntos en dos de sus últimos tres partidos en las Eliminatorias para la Copa del Mundo, con tanta frecuencia como en sus 25 partidos anteriores en la competición.

Joaquín Rodríguez ha promediado 22,7 puntos por partido en sus últimas tres apariciones en las Eliminatorias para la Copa del Mundo después de promediar 6,3 puntos por partido en sus 18 apariciones anteriores en la competición.

El argentino Facundo Campazzo ha tenido cuatro partidos con 10 o más asistencias en las Eliminatorias Mundialistas, mientras que ningún otro jugador en América lo ha hecho más de dos veces.

PAN vs. CUB

Panamá sólo ha ganado dos de sus últimos 11 partidos disputados en las Eliminatorias para la Copa del Mundo, pero esos dos partidos se jugaron en casa, incluido uno contra Cuba en febrero pasado (84-81).

Cuba sigue buscando su primera victoria en las Eliminatorias Mundialistas, perdiendo sus 16 anteriores por un margen promedio de 17,4 puntos; han anotado menos de 70 puntos en seis de sus últimos siete partidos.

Ernesto Oglivie ha anotado cifras dobles en sus últimos 12 partidos con Panamá en las Eliminatorias para la Copa del Mundo. Oglivie ha logrado cinco doble-dobles en las Eliminatorias, la mayor cantidad entre todos los jugadores de América.

Pedro Bombino (Cuba) anotó al menos 12 puntos y 7 rebotes en cada uno de sus tres partidos en las Eliminatorias al Mundial 2027.

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