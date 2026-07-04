Últimas noticias de la guerra entre Irán y Estados Unidos: Teherán comienza el luto público por el Ayatolá Jamenei y afirma que el funeral atraerá a 20 millones.

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El Duelo llena las calles de Teherán

Un gran complejo de oración en Teherán se llenó de dolientes el sábado mientras comenzaban las ceremonias fúnebres de una semana del Líder Supremo iraní, el Ayatolá Ali Khamenei, con el himno nacional, elogios religiosos y lecturas del Corán.

Imágenes de televisión mostraron su ataúd envuelto en la bandera iraní y coronado con su turbante negro.

Fue colocado, junto con otros cuatro ataúdes de sus familiares asesinados, en una gran plataforma negra que se asemejaba a la Kaaba, que representa el lugar más sagrado del Islam en La Meca.

El vasto patio del complejo, el Gran Mosalla Imam Jomeini, estaba lleno de dolientes, muchos ondeando banderas iraníes y llevando fotografías del líder asesinado.

(AFP/Getty)

Maryam Zakir-Hussain – 4 de julio de 2026 08:51