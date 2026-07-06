Las llamadas de Trump, las huelgas de Ucrania y la andanada de Rusia sobre Kyiv ponen en alerta a los mercados

Las llamadas de Trump, las huelgas de Ucrania y la andanada de...

Context: El conflicto entre Rusia y Ucrania ha experimentado importantes desarrollos recientes, con reuniones entre líderes políticos clave y nuevos ataques en la capital ucraniana, Kyiv. La tensión se intensifica en medio de la preparación de una cumbre crucial de la OTAN.

Translated Content: Residentes locales caminan junto a garajes en llamas fuera de un edificio residencial luego de un ataque con misiles rusos en la capital ucraniana de Kyiv el 6 de julio de 2026, en medio de la invasión rusa en Ucrania. Genya Savilov | Afp | Getty Images

La prolongada guerra entre Rusia y Ucrania parece haber entrado en una nueva fase después de importantes acontecimientos durante el fin de semana y antes de una crucial cumbre de la OTAN.

En las últimas 72 horas, el Presidente de los EE. UU., Donald Trump, supuestamente mantuvo llamadas separadas con el Presidente ruso Vladimir Putin y el Presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy, los drones ucranianos bombardearon un terminal de petróleo y un puerto en San Petersburgo y sus alrededores, y Rusia lanzó su segundo ataque a gran escala en Kyiv en menos de una semana.

La posibilidad de una diplomacia renovada, junto con el riesgo de escalada, ha alertado a los inversores en un momento en que los mercados intentan valorar el riesgo geopolítico, la seguridad energética y la integridad de los compromisos de gasto en defensa de Europa.

“Existe una posibilidad real de poner fin a esta guerra, y la resolución de América es decisiva”, dijo Zelenskyy en una publicación en redes sociales el sábado.

¿Qué discutió Trump con Putin y Zelenskyy?

El presidente de Ucrania dijo que había discutido la última situación en el frente después de más de cuatro años de conflicto y había acordado con Trump continuar las negociaciones en la cumbre de la OTAN. Se espera que jefes de estado de 32 países se reúnan en Ankara, la capital de Turquía, a partir del martes para la conferencia de dos días.

Mientras tanto, el Kremlin dijo el domingo que Trump habló con Putin durante 90 minutos durante el fin de semana, momento en el que el presidente de EE. UU. ofreció ayuda para encontrar una solución a la guerra.

Yury Ushakov, un asistente del Kremlin, describió la conversación como “pragmática y muy constructiva”, según la agencia de noticias estatal rusa RIA Novosti.

“No hay enormes perspectivas de cooperación mutuamente beneficiosa entre nuestros países. Para lograrlo, Donald Trump enfatizó, sería necesario poner fin al conflicto ucraniano lo antes posible”, dijo Ushakov a los reporteros.

Un portavoz de la Casa Blanca no estuvo disponible de inmediato para hacer comentarios cuando fue contactado por CNBC el lunes.

El presidente de EE. UU., quien afirmó repetidamente en la campaña de 2024 que podría terminar la guerra entre Rusia y Ucrania en un día si era elegido, ha señalado la posibilidad de un renovado apoyo estadounidense a Kyiv tras la firma de un acuerdo de paz provisional con Irán.

Esta sugerencia, junto con una serie de éxitos de ataques profundos por parte de Ucrania, ha llevado a algunos analistas a concluir que la guerra podría estar inclinándose a favor de Kyiv, con Putin reconociendo recientemente el impacto de los ataques con drones ucranianos en la producción de combustible ruso por primera vez.

Ucrania ha intensificado los ataques a las instalaciones petroleras rusas y a los activos militares en las últimas semanas, buscando cortar los ingresos energéticos de Moscú e intentar aumentar la presión política sobre el Kremlin.

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