El multimillonario chino de la IA, Yan Junjie, lucha contra una fuerte presión de venta después de una caída de mercado de $39 mil millones

Yan Junjie, CEO de MiniMax Group, durante la ceremonia de cotización de la compañía en la Bolsa de Valores de Hong Kong en Hong Kong, China, el viernes 9 de enero de 2026.

El fundador de MiniMax Group, Yan Junjie, ha sufrido una disminución de riqueza de $9.3 mil millones mientras que el desarrollador de modelos de inteligencia artificial listado en Hong Kong ha perdido $39 mil millones en valor de mercado desde su pico en marzo. El magnate podría tener más por perder, ya que la inminente expiración de los períodos de bloqueo el miércoles ejerce más presión de venta en una empresa que ahora lucha por mantenerse al día en la carrera de la IA.

El presidente y CEO de 37 años ha visto su patrimonio neto disminuir a $3.3 mil millones desde un pico de $12.6 mil millones, según estimaciones de Forbes. Tras la exitosa oferta pública inicial de $619 millones en enero, las acciones de la compañía han caído más del 70% desde que alcanzaron un récord de HK$1,330 ($170) cada una en marzo.

Las acciones han subido un 1.6% en lo que va del año, pero muchos inversores están revirtiendo sus apuestas alcistas a medida que la decepción con el progreso de la empresa aumenta. Los nuevos modelos de IA de MiniMax muestran mejoras en habilidades como codificación y ejecución de tareas complejas como análisis financiero, pero el mercado cree que el competidor rival Zhipu (Z.AI) en Hong Kong está liderando la manada.

“El mercado es pesimista con MiniMax porque la empresa está ahora en desventaja a nivel nacional”, dice Charlie Chai, analista con base en Shanghái de la firma de investigación 86Research. “En comparación con los mejores modelos a nivel mundial, Zhipu ha avanzado para reducir la brecha, mientras que MiniMax parece estar estancado”.

La empresa no respondió a una solicitud de comentario. En junio, lanzó el modelo M3, elogiando el “rendimiento a nivel de frontera en tareas especializadas como codificación y trabajo agente”. La empresa también dice que el M3 muestra “mejoras significativas” sobre el modelo M2 lanzado a finales del año pasado, ya que su nuevo producto sobresale en la depuración de código generado.

Sin embargo, esto no ha impedido que los inversores se trasladen de MiniMax a Zhipu, otro importante desarrollador de IA listado en Hong Kong. Este cambio ha hecho que las acciones de Zhipu se disparen casi un 1,300% este año, lo que convierte a su cofundador y presidente Liu Debing en el octavo hombre más rico del país con un patrimonio neto de $28.4 mil millones, según la Lista de Multimillonarios en Tiempo Real de Forbes. Otro cofundador, Tang Jie, profesor de IA en la prestigiosa Universidad Tsinghua de China, también es multimillonario con una fortuna de $6.1 mil millones.

Tang recientemente recurrió a X (anteriormente Twitter) para alabar el progreso de Zhipu. Dijo que “no tomará tanto tiempo” para que los modelos chinos alcancen a los mejores de Estados Unidos, respondiendo a la predicción de Elon Musk de que los productos de China probablemente puedan igualar a Claude Fable de Anthropic en el primer trimestre de 2027.

Este optimismo llegó después de que el nuevo modelo GLM 5.2 de Zhipu, también lanzado en junio, atrajera mucha atención en Silicon Valley. Aunque fue agregado a una lista negra comercial de EE. UU. el año pasado por motivos de seguridad nacional, la empresa sigue avanzando. Zhipu dice que el GLM 5.2 sobresale en tareas de largo horizonte, como la codificación, que requieren que la IA ejecute impecablemente numerosos pasos secuenciales antes de entregar un resultado final. Afirman que el GLM 5.2 es mejor que el GPT-5.5 de OpenAI en sus habilidades de codificación y solo está ligeramente por debajo del Claude Opus 4.8 de Anthropic en la misma área.

“Muchas personas inteligentes/insiders de IA están diciendo que GLM-5.2 es el primer modelo de IA chino que iguala y a menudo supera a los grandes modelos públicos de IA de laboratorios estadounidenses sin compromisos”, escribió el multimillonario inversionista estadounidense Marc Andreessen en una publicación del 28 de junio a través de la plataforma de redes sociales X.

Ante este panorama, los analistas dicen que los inversores podrían seguir prefiriendo a Zhipu. Afirman que MiniMax enfrenta una fuerte presión cuando se levantan las restricciones de venta en una parte de sus acciones listadas públicamente el miércoles, ya que algunos inversores clave y pre-IPO verán terminados sus períodos de bloqueo. Para entonces, unas 153.5 millones de acciones de MiniMax más podrían venderse o comprarse, aumentando su flotación libre a más del 50% desde el 4.1%, según una nota de investigación de junio de DZT Research.

“Todavía no vemos a MiniMax demostrando su ventaja contra DeepSeek y GLM”, escribió Ke Yan, jefe de investigación con base en Singapur en DZT Research. “Con el modelo aún no probado y la oferta de bloqueo por delante, somos bajistas en las acciones”.

Zhipu, que salió a bolsa alrededor del mismo tiempo que MiniMax en enero, también tendrá restricciones de venta levantadas sobre aproximadamente 25.7 millones de acciones esta semana el martes. Pero más del 90% de las acciones listadas de la empresa no serán libremente negociadas hasta enero próximo, ya que muchos de sus inversores pre-IPO tienen un período de bloqueo de 12 meses, según Chai de 86Research.

Aún así, no todas son malas noticias para MiniMax. Su principal inversor de referencia, Alibaba Group Holding, ha expresado confianza. La empresa tiene confianza en la tecnología de MiniMax y está dispuesta a colaborar con la empresa en áreas como la computación en la nube y los servicios empresariales, según un artículo publicado por los medios estatales el 23 de junio. Cuando Forbes contactó a Alibaba, un portavoz de la empresa confirmó la visión de la empresa sobre MiniMax.

Mientras tanto, el analista de BofA Securities, Alex Liu, escribió en una nota de junio que ve potencial para un “intercambio de recuperación” de MiniMax. La brecha de valoración entre la empresa y Zhipu es demasiado amplia, escribió, ya que MiniMax cotiza a 19 veces sus ventas estimadas en 2027, mientras que Zhipu cotiza a un múltiplo de ventas adelantado de 52 veces.

MiniMax podría ser potencialmente agregado al enlace de comercio “Stock Connect Southbound” a principios de agosto, lo que permite a los inversores chinos continentales comerciar en Hong Kong, según la nota. “El premium de Zhipu refleja un crecimiento más rápido de ARR, una mayor densidad de talento/apoyo público y su liderazgo en la exposición a los ingresos empresariales”, escribió el analista. “Vemos margen para un intercambio de recuperación de MiniMax después de la expiración del bloqueo, respaldado potencialmente por la inclusión Southbound y la recuperación de ingresos empresariales tras el lanzamiento de M3.”