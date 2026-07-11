A los espectadores les encanta Love Island USA. Este año, a los anunciantes también.

“Love Island USA” se prepara para una emocionante final de la temporada 8

La final de la temporada 8 de “Love Island USA” el domingo por la noche será la televisión imprescindible para una generación nacida después de que se acuñara ese término. La televisión por cita se ha convertido en una rareza para la Generación Z, que creció viendo dibujos animados a la carta y ni siquiera puede identificar una guía de canales. Esto hace que “Love Island USA” sea aún más precioso para los anunciantes, quienes babean por este joven y conocedor demográfico de los medios y rara vez los encuentran todos juntos en un solo lugar.

Han quedado atrás los días en que el contenido provocativo de un programa como “Love Island USA” -donde los concursantes visten casi nada y más de uno ha sido expulsado por publicaciones cuestionables en redes sociales- ahuyentaba a los anunciantes.

Hoy en día, se trata más de garantizar la autenticidad que de evitar contenido subido de tono. El programa está muy solicitado, y los compradores de medios dicen que sus clientes han aceptado formar parte de las conversaciones culturales.

“Con un nuevo episodio casi todos los días, ‘Love Island’ es el rey en lo que respecta al compromiso del consumidor. Las marcas que se alinean con ese público nunca deberían dejar pasar una oportunidad así”, dice Mary Ann O’Brien, fundadora y CEO de OBI Creative. “Los fanáticos de ‘Love Island’ están obsesionados con sus patrones de visualización y en redes sociales, por lo que si la posición de tu marca y tu público objetivo se alinean, ¿por qué no alinearte con ese tipo de amor?”

El público comprometido de “Love Island USA”

A los anunciantes les encanta el grupo demográfico que atrae el programa, y también les encanta cómo los fanáticos se convierten en parte de la conversación, dice Fiorela Imerai, directora de cuentas de SEO en Wildcat Digital. “Mi opinión es que a los anunciantes les gusta ‘Love Island’ porque hace algo que la mayoría de los programas no pueden: hace que la gente vea, busque en Google, haga scroll y hable al mismo tiempo”, dice. “No se trata solo de exposición en televisión. Un vestido, frase, discusión o producto puede pasar del episodio a TikTok, Instagram, búsqueda y chats grupales en cuestión de minutos. Ahí es donde radica el verdadero valor para las marcas.”

Jackie Swanson, socia gerente en Gartner Consulting, ve similitudes con la época dorada de la televisión por cable. “‘Love Island’ hace por el streaming lo que la telerrealidad hizo por el cable en 2003: produce visualización por cita diaria para un público específico y comprometido al que las marcas no pueden llegar de ninguna otra manera”, dice Swanson. “La diferencia es que ‘Love Island’ también está creando una experiencia de segunda pantalla en tiempo real. Las ediciones de TikTok, los hilos de identificación de atuendos, las rivalidades de concursantes que son tendencia en X al final de un episodio, todo eso convierte 60 minutos de visualización pasiva en una conversación multiplataforma que se extiende durante toda la semana. Esencialmente, es una telenovela creada para la era de TikTok, que se ajusta a cómo los públicos más jóvenes consumen los medios actualmente.”

Esta nueva era también tiene nuevas reglas. “En cuanto a la pregunta de los anunciantes, la seguridad de marca se ha estado recalibrando desde hace unos años, y ‘Love Island’ es uno de los lugares donde se está mostrando esa recalibración. Los marcos construidos a fines de la década de 2010, con sus largas listas de categorías prohibidas y estrictas reglas de adyacencia, fueron diseñados en torno a un público mayoritariamente ajeno a la telerrealidad”, dice Swanson. “El público al que las marcas realmente necesitan llegar, mujeres de 18 a 34 años con alto compromiso en redes sociales y un gasto discrecional en moda, belleza y estilo de vida, interpreta el contenido para adultos de manera muy diferente a como lo sugiere la conversación en la prensa especializada sobre seguridad de marca.”

“Amaya Espinal y Bryan Arenales, quienes ganaron la temporada 7 de Love Island USA.” Ben Symons/Peacock via Getty Images

Los anunciantes de “Love Island USA” deben mostrar autenticidad, dicen los expertos

El verdadero problema radica en si las marcas pueden integrarse orgánicamente en una conversación. La industria publicitaria puede brillar cuando abraza la creatividad, pero también puede resultar incómoda para los jóvenes cuando una marca lo intenta demasiado.

“No creo que el contenido para adultos sea el problema principal para los anunciantes. La mayoría de las marcas saben lo que es ‘Love Island'”, dice Imerai. “La gran pregunta es si pueden aparecer sin verse torpes ni fuera de lugar. Si la combinación es la correcta, el programa ofrece a las marcas un camino muy directo hacia la cultura juvenil y la intención de compra.”

Por ejemplo, si una marca de alimentación saludable compra tiempo en la emisión. “Donde se vuelve incómodo es si la marca utiliza mensajes como ‘come como una diosa’ o ‘prepárate para la villa’. Eso comienza a llevar a la marca al territorio más sensible del programa en torno a cuerpos, atracción y deseabilidad, que es donde importa el contexto de contenido para adultos”, dice. La marca sería más sabia si se centra en hacer comidas saludables para una noche viendo ‘Love Island’.

Los anunciantes están avanzando con cuidado, señala Crystal Foote, fundadora y jefa de asociaciones en Digital Culture Group, cuyos datos indican que los espectadores se identifican con el programa y también tienen predisposición a recompensar a las marcas que publicitan allí. “Los bloqueos generales en la telerrealidad no protegen a las marcas. Los alejan de un público que ya estaba predispuesto a convertir. La pregunta no es si el contenido es seguro. Es si tu público ve tu presencia como coherente”, dice Foote.

En última instancia, la misma directiva se aplica a la telerrealidad, y específicamente a ‘Love Island’, como a cualquier otro programa.

“‘Love Island’ resuena porque brinda al público una conexión emocional, escapismo y moneda social en un entorno de medios repetible”, dice Foote. “Para los anunciantes, la oportunidad es real, pero debe ser adquirida con precisión. Los datos favorecen a las marcas que pueden utilizar la energía cultural del programa al tiempo que aplican claros guardrails en torno a ubicación, representación, mix de plataformas y tono creativo.”