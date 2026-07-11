Un nuevo consumidor: cómo los medicamentos para bajar de peso están cambiando la forma de comprar ropa

Hayley Grice, de 50 años, de Shropshire, ha bajado siete tallas después de comenzar a tomar la inyección para bajar de peso GLP-1 Mounjaro hace dos años. “Ahora estoy en un punto en el que voy a comprar aún más ropa”, dice. Grice, directora financiera de un negocio que fundó con su esposo, probó la cirugía de bypass gástrico en 2009, pero recuperó la mayor parte del peso y había estado entre las tallas de vestido del Reino Unido 26 y 28 (tallas de EE. UU. 22 y 24) toda su vida adulta.

Cuando estás tan gravemente obeso, te vistes con lo que puedes, con lo que te cabe”, dice. “Realmente no puedes elegir la última moda o tu estilo”. Ahora, viste en tiendas estándar en lugar de comprar en un minorista en línea de tallas grandes.

“Me habría alejado del color, me habría alejado de cualquier cosa que llamara la atención sobre mí”, agrega. “Y ahora no me importa, si me gusta, lo usaré”.

La amplia adopción de medicamentos para bajar de peso como Wegovy de Novo Nordisk y Mounjaro de Eli Lilly no solo está cambiando los hábitos alimentarios, sino también el gasto en general, y especialmente en guardarropas.

En Estados Unidos, donde uno de cada cinco adultos (21%) ha probado los medicamentos GLP-1, el gasto en comestibles, alcohol y ropa ha cambiado notablemente.

El Reino Unido parece estar en una trayectoria similar, donde el 5% de los adultos, o casi 3 millones de personas, actualmente toman los medicamentos, mientras que el 9% ha tomado uno en algún momento, según una nueva investigación de la consultora PwC. Se espera que este número aumente al 13% para fines del próximo año, alrededor de 7 millones de personas.

“Una única clase de medicamentos ya está influyendo en cómo millones de personas en el Reino Unido comen, beben, hacen ejercicio y compran”, dice PwC. “Los GLP-1 están haciendo mucho más que reducir el apetito. Están creando un nuevo consumidor”.

Aproximadamente el 60% de los usuarios de GLP-1 son mujeres; el 6% proviene de hogares de bajos ingresos, mientras que el 20% son de los más ricos; y el 83% de los usuarios potenciales dijo que sería más probable que tomaran GLP-1 si estuvieran disponibles en forma de pastilla, según PwC.

Una de cada diez mujeres de 35 a 54 años está tomando los medicamentos, mientras que el uso alcanza su punto máximo entre los de 25 a 44 años, con un 13%, según Tamara Sender Ceron, quien lidera la investigación de mercado minorista de moda en la empresa de investigación Mintel.

Toda la investigación hasta ahora, también de la empresa de investigación de mercado Circana, muestra que aquellos que toman los medicamentos comen menos, cambian a alimentos más saludables y reducen su consumo de alcohol. Compran más ropa que antes, así como productos para el cuidado de la piel y el cabello, ropa deportiva, juegos y juguetes, además de gadgets para monitorear su progreso y salud.

Se espera que la adopción en el Reino Unido aumente aún más con la llegada esta semana de los GLP-1 en forma de pastilla, con las farmacias del Reino Unido preparándose para un aumento en las solicitudes de la tableta Wegovy de una vez al día, actualmente solo disponible con receta privada.

Fue la primera versión en forma de pastilla de un medicamento GLP-1 cuando se lanzó en los Estados Unidos a principios de enero y hasta ahora ha resultado muy popular. Eli Lilly lanzó una tableta rival llamada Foundayo (orforglipron) en los Estados Unidos a principios de abril. Ambos son más baratos que los medicamentos inyectados para bajar de peso.

El Dr. Craig Primack, de la empresa de telemedicina Hims & Hers de EE. UU., dijo: “Este es un conjunto completamente nuevo de personas que no estaban usando ningún medicamento para bajar de peso y ahora se sienten cómodos con eso”.

Los precios de la pastilla Wegovy en las farmacias en línea del Reino Unido varían entre £69 por un mes de suministro de la dosis inicial de 1,5 mg, hasta £269 por la dosis más alta de 25 mg. La inyección equivalente cuesta entre £79 y £250 por un mes de suministro, mientras que Mounjaro cuesta entre £54 y £300 al mes.

Se advierte a los posibles pacientes que los medicamentos GLP-1 pueden causar efectos secundarios como náuseas, diarrea, estreñimiento y vómitos, y pueden provocar problemas más graves como daño renal.

Melody Ewert, de Minnesota, EE. UU., ha estado tomando medicamentos GLP-1 durante casi un año y también está gastando más en ropa a medida que su tamaño disminuye. Tomó la pastilla Wegovy durante tres semanas, pero dice que no se sentía como ella misma y su período se detuvo, por lo que volvió a las inyecciones de Zepbound de Eli Lilly a un costo mensual de $450.

“He estado comprando principalmente en tiendas de segunda mano y en las rebajas por ropa”, dice la mujer de 45 años. “Todavía estoy perdiendo peso activamente, así que no quiero comprar un guardarropa nuevo hasta que haya alcanzado mi objetivo de 150 libras (68 kilos). Sujetadores y ropa interior son algo que he tenido que comprar con más frecuencia porque puedo usar una camisa un poco grande pero usar ropa interior grande no funciona”.

Agrega que ahora usa más colores, en lugar de negro, y más capas, ya que se siente menos caliente.

Wegovy provocó una pérdida promedio de 21 kg (46 lb) en 72 semanas en un estudio médico, lo que equivale a cuatro tallas de vestido. Incluso una estimación más conservadora aumentaría significativamente las ventas de las cadenas de ropa, ayudando a las calles comerciales y centros comerciales que luchan.

Stephen Fitzgerald, ex director comercial de M&S, dice que una pérdida de peso promedio de 5 kg, con una reducción promedio de 4 cm a 5 cm en la talla de la cintura, equivale a un cambio completo de talla.

“Se prevé que entre el 10% y el 15% de la población del Reino Unido podría estar tomando estos medicamentos para 2030”, dice. “El efecto en los minoristas de ropa debería ser significativo”.

En el Reino Unido, el 42% de los usuarios de GLP-1 gastan más en ropa, especialmente ropa deportiva para el gimnasio y ropa de ocasión, vistiéndose para una fiesta o evento formal como una boda, según PwC.

Jacqueline Windsor, jefa de retail de PwC en el Reino Unido, dice que las personas buscan flexibilidad en el ajuste, un “guardarropa de transición” y se han vuelto “orgullosos de su cuerpo”, optando por ropa más ajustada para mostrar su nueva talla y forma.

La ropa modeladora podría volverse más popular para las personas que pierden peso rápidamente, lo que lleva a áreas flácidas y piel suelta. Las marcas de belleza y cabello han introducido nuevas gamas específicamente para usuarios de GLP-1 para combatir un “rostro de Ozempic” demacrado y el adelgazamiento del cabello.

Anne Critchlow, analista del banco Berenberg, sugiere que no es coincidencia el cambio de formas de moda holgadas y cuadradas de los años de Covid y pospandemia, cuando el aumento de peso debido al confinamiento fue un tema común, hacia una silueta más consciente del cuerpo y estructurada. Los analistas de Berenberg estiman un aumento del 1% para el mercado de ropa en general del Reino Unido debido a los GLP-1 en cada uno de los próximos tres años. Los más beneficiados serán los minoristas de gama media, como M&S, Next y Zara, quienes atraen a clientes de mayor edad y más afluentes.

Mientras tanto, los artículos dirigidos al comprador de tallas grandes han sido afectados. Simon Wolfson, director ejecutivo de Next, ha dicho a los analistas que sus ventas de tallas muy grandes han disminuido, mientras que los minoristas de tallas grandes en ambos lados del Atlántico han reportado agudas caídas.

En M&S, en algunas categorías de ropa de mujer, como los jeans, ahora el 65% de las ventas provienen de las tallas más pequeñas (6-12), mientras que históricamente era solo del 40%, en parte porque el minorista quiere atraer a compradores jóvenes.

Los minoristas de tallas grandes en ambas orillas del Atlántico han reportado fuertes declives en las ventas. BeigePlus, con sede en Londres, que vende moda de diseñador para mujeres en tallas del Reino Unido 16-28, ha sufrido una caída del 20% en las ventas en los últimos dos años. “El impacto ha sido nada menos que catastrófico”, dice Hennie Fearnley, la directora ejecutiva.

Aunque está feliz por cualquier persona que mejora su salud y vida, “desde una perspectiva comercial, estos medicamentos están remodelando el mercado de la moda de tallas grandes a una velocidad notable”. Mientras tanto, los compradores de tallas grandes se preocupan por la disminución de la inclusión de tallas y la cultura de la delgadez que vuelve a afirmar su dominio.

Para aquellos que pierden peso, comprar ropa nueva es tanto una necesidad como un nuevo placer.

“Esto es realmente importante en la vida de las personas”, dice Windsor de PwC. “Si has tenido sobrepeso o has estado luchando con tu peso y pierdes dos o tres tallas, eres un nuevo tú, una nueva identidad … Para los minoristas, están sirviendo a un cliente que quizás por primera vez se siente realmente bien consigo mismo”.