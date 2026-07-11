Conor McGregor pesa 170,5 libras para la pelea de UFC 329 contra Max Holloway

El irlandés Conor McGregor, ex campeón de dos divisiones y todavía uno de los luchadores más famosos de UFC, no pelea desde 2021.

Conor McGregor esEstá oficialmente listo para su primera pelea de UFC en cinco años después de que pesó 170,5 libras (77,3 kg) el viernes antes de su próxima pelea. pelea con Max Holloway.

McGregor vs Holloway 2 es el cartel principal del UFC 329 del sábado, que culminará las festividades de la Semana Internacional de la Pelea en Las Vegas.

Historias recomendadas lista de 4 artículosfin de la lista

El irlandés no ha competido desde que sufrió una fractura de tibia, contra Dustin Poirier en UFC 264 en julio de 2021 y ha enfrentado varios problemas fuera de UFC.

Originalmente estaba programado que el ex campeón de dos divisiones en peso pluma y peso ligero regresara contra Michael Chandler en UFC 303 en junio de 2024 para concluir su rivalidad en Ultimate Fighter 31, después de que el programa se transmitiera en 2023. Sin embargo, una lesión en el dedo del pie de McGregor obligó a un aplazamiento y el combate nunca fue reprogramado.

McGregor (22-6 MMA), de 37 años, regresa a la división de peso welter con el objetivo de restablecerse como contendiente al título.

A

Holloway, nativo de Hawái de 34 años, pesaba 170 libras (77,1 kg). Intentará igualar la serie 1-1, 13 años después de perder por decisión unánime ante un entonces prometedor McGregor en una cartelera de UFC Fight Night.

Holloway (27-9 MMA) está haciendo su debut oficial en el peso welter después de una racha histórica en 145 libras (65,5 kg) y 155 libras (70,5 kg) durante más de la última década.

La teatralidad en el enfrentamiento de la conferencia de prensa del jueves no fue una sorpresa, cuando McGregor le arrebató las gafas de sol de la cabeza a Holloway y las arrojó al suelo. Resultó que las gafas de sol de Holloway eran gafas Oakley Meta y capturaron un video de “McGregor arrojándolas a un lado”.

“Hombre, voy a extrañar esas gafas de sol”, publicó Holloway en Twitter.