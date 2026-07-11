El fracaso del ensayo de AstraZeneca plantea una pregunta más importante: ¿Su cartera de productos se está volviendo más vulnerable?

La prueba fallida de la etapa tardía de Wainua de AstraZeneca nunca se esperaba que tuviera un impacto financiero importante en la empresa. La mayoría de los analistas estiman que el fallo de la prueba eliminó solo un 2-4% de sus modelos de valoración. Sin embargo, las acciones perdieron aproximadamente el doble en una sola sesión, lo que sugiere que la reacción del mercado reflejó más que la pérdida de un medicamento, que estaba destinado a tratar una enfermedad cardíaca rara.

El problema va más allá de los ingresos adicionales que Wainua habría añadido a la línea superior de AstraZeneca, ya que socava la credibilidad de la compañía, escribieron analistas de Jefferies en una nota a sus clientes el jueves. “Esto se suponía que iba a ser un éxito rotundo, por lo que el fracaso absoluto resulta sorprendente.”

El impacto financiero del fracaso de Wainua como tratamiento para la cardiomiopatía ATTR, una enfermedad cardíaca rara y potencialmente mortal, parece relativamente modesto. Citi sitúa el impacto del valor presente neto en aproximadamente un 3%. Jefferies estima alrededor del 2%, y la reducción del objetivo de precio de Leerink Partners implicaba un golpe igualmente limitado.

En lugar de simplemente eliminar parte de las ventas de Wainua de sus modelos, los inversionistas pueden estar reevaluando la confianza que depositan en el panorama general y la ejecución de AstraZeneca. Dan Coatsworth, jefe de mercados en AJ Bell, señaló que AstraZeneca ha tenido muchos más éxitos que fracasos recientemente, creando altas expectativas de éxito.

El estudio fallido también llega en un momento importante para AstraZeneca. Varios de los mayores catalizadores de la cartera de la compañía, incluidos el ensayo AVANZAR para el cáncer de pulmón, SERENA-4 para el cáncer de mama, y cliramitug también para la cardiomiopatía ATTR, se espera que informen datos en los próximos meses. Por lo tanto, la atención de los inversionistas se concentra ahora en menos resultados de alto perfil.