El perder peso con medicamentos GLP-1 es solo la mitad de la batalla. Mantenerlo a largo plazo ha demostrado ser aún más difícil.

Factores como los efectos secundarios, los altos costos de bolsillo, la fatiga por inyecciones y el estigma en torno al tratamiento de la obesidad llevan a que una gran cantidad de pacientes, según algunos estudios estiman que alrededor de la mitad o más, dejen de tomar GLP-1s dentro de un año y corran el riesgo de recuperar el peso perdido.

Años más tarde, Vivani Medical cree que un pequeño implante de GLP-1 colocado debajo de la piel podría ayudar a abordar ese problema.

La empresa biotecnológica está en las primeras etapas del desarrollo de un implante experimental de semaglutida, el ingrediente activo en la inyección de obesidad de Novo Nordisk, Wegovy, y el contraparte para la diabetes, Ozempic. El gigante farmacéutico danés anunció el martes un nuevo acuerdo con Vivani para evaluar su principal implante de semaglutida, NPM-139.

Vivani visualiza que inicialmente los pacientes lo usarían como tratamiento de mantenimiento en lugar de una terapia que las personas toman al comenzar con GLP-1s. Bajo ese enfoque, los pacientes primero alcanzarían una dosis apropiada de semaglutida usando inyecciones o píldoras existentes, luego potencialmente cambiarían al implante para un tratamiento a largo plazo.

Si todo sale según lo planeado, Vivani cree que el dispositivo eventualmente podría servir como una opción conveniente administrada solo dos veces al año, o incluso una vez al año, para ayudar a los pacientes a mantener el tratamiento y mantener la pérdida de peso, al mismo tiempo que posiblemente reduce algunos efectos secundarios asociados con los medicamentos GLP-1 existentes.

“Es realmente crítico tener opciones que faciliten que las personas obtengan todos los beneficios de estos tratamientos y no los interrumpan a las tasas que estamos viendo”, dijo el presidente y CEO de Vivani, Adam Mendelsohn, en una entrevista. “Lo que estos medicamentos son capaces de hacer no se está aprovechando cuidadosamente en este momento.”

Pero el implante aún está al menos varios años lejos de cumplir esa promesa.

El dispositivo debe superar varios ensayos clínicos y obstáculos regulatorios antes de llegar a los pacientes. Algunos endocrinólogos y otros médicos dijeron que podría haber demanda por un implante, pero también querrían ver datos concretos sobre cuán efectivo será en comparación con los medicamentos existentes y cuán bien lo tolerarán los pacientes. También plantearon preguntas sobre si los proveedores estarían dispuestos a adoptarlo.

Por ejemplo, Rothberg dijo que notó que pocos proveedores parecían adoptar un sistema de monitoreo continuo de glucosa llamado EverSense, que se implanta en el brazo superior solo una vez al año.

Algunos médicos dijeron que sus decisiones de prescripción también podrían depender de cuán efectivo resulte ser el implante en comparación con los tratamientos existentes, lo cual sigue sin estar claro en esta etapa.