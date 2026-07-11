A medida que el conflicto militar entre Estados Unidos e Irán se intensificaba, aumentaba el número de barcos que pasaban…

A medida que el conflicto militar entre Estados Unidos e Irán se...

Aunque el conflicto armado entre Estados Unidos e Irán ha disminuido considerablemente, queda en duda si el conflicto se resolverá debido a un amplio desacuerdo.

Según un análisis, el número de barcos que pasan por el Estrecho de Ormuz se redujo a la mitad debido al conflicto militar entre Estados Unidos e Irán. Qatar y Pakistán están ocupados tratando de mediar, poniendo en peligro un acuerdo de entendimiento previamente firmado por ambos países.

Según un informe del New York Times (NYT) del día 9 (hora local), citando a Kpler, una empresa de análisis de datos marítimos, el día anterior pasaron 25 barcos en ambas direcciones por el Estrecho de Ormuz. Esto representa la mitad de los 49 barcos que pasaron el día anterior.

Aunque esta cantidad es mayor que durante la guerra, representa una disminución significativa en comparación con el nivel previo a la guerra de más de 130 barcos por día, según el New York Times.

La normalización del Estrecho de Ormuz se ha detenido virtualmente debido al conflicto entre EE. UU. e Irán. Pakistán y Qatar, que desempeñaron un papel de mediación en la firma del acuerdo de fin de la guerra entre Estados Unidos e Irán, están tratando de llevar a los dos países de vuelta a la mesa de negociaciones.

El New York Times analizó que Estados Unidos e Irán parecen haber fortalecido sus ofensivas al expandir el alcance de los ataques y el número de objetivos. El ejército estadounidense dijo que ha golpeado más de 170 objetivos en Irán en las últimas 48 horas.

Irán no solo ha lanzado misiles contra objetivos estadounidenses en los estados del Golfo de Qatar, Kuwait y Bahréin, sino que también ha atacado a Jordania, un país rara vez atacado hasta ahora.

Irán dijo que 14 personas murieron y 78 resultaron heridas en el ataque estadounidense. Las autoridades iraníes también informaron que la sección de ferrocarril que conecta Teherán con la ciudad nororiental de Mashhad también fue impactada.

La Oficina del Primer Ministro de Israel dijo el mismo día que el Primer Ministro israelí Benjamín Netanyahu tuvo una llamada telefónica con el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump. En la llamada, la Oficina del Primer Ministro de Israel explicó que ambos países acordaron continuar la cooperación en todo Medio Oriente.