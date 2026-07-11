Pitbull establece récord mundial Guinness por la mayor cantidad de cápsulas calvas en el festival de Londres.

Pitbull estableció un récord mundial Guinness en Londres el viernes por la “mayor concentración de personas usando gorras calvas”. El rapero, junto con unos 22,141 fanáticos que se presentaron en el Hyde Park con gorras calvas, estableció el récord en el Festival BST donde Pitbull fue el cabeza de cartel.

“Estoy sin palabras. ¿Quién hubiera pensado que un cubano de primera generación sería récord y haría historia?” Pitbull dijo al aceptar el premio, según The Guardian.

Aunque Pitbull es calvo, él también usó una gorra calva. Will Munford, un adjudicador oficial de Guinness World Records, dijo que Pitbull “tuvo que usar una gorra calva para estar en el número récord” ya que el récord no era para la “mayor concentración de personas calvas”.

Voluntarios numeraron hasta 400 para “verificar individualmente a las personas” cuando ingresaban y estaban en el lugar. Además, hubo “imágenes de drones con 42 contadores detrás del escenario”, dijo Munford para contabilizar el récord.

La idea de intentar establecer el récord vino de un fan. “Todo esto está sucediendo por mí”, dijo Jack Remmington, anfitrión de un podcast y comentarista cultural, a The Guardian. Remmington había publicado un video en TikTok que se volvió viral, el cual decía que el BST, con una capacidad de 65,000, era “fácilmente suficiente para romper el récord mundial de personas disfrazadas de Pitbull”. Remmington estuvo en comunicación con Guinness World Records y Greg James de BBC Radio 1, y le enviaron un mensaje a Pitbull para ver si quería aceptar el desafío, lo cual obviamente hizo.

Pitbull anunció su intento de romper el récord en febrero, animando a los fanáticos a presentarse en BST Hyde Park el 10 de julio. “Déjenme contarles cómo me siento acerca de todos los calvos que van a estar presentes”, dijo Pitbull en un comunicado en ese momento. “Solo quiero decirles que cada vez que se pongan esa gorra calva, saben que van a tener el momento de sus vidas. Aprecio el amor, agradezco el compromiso, agradezco el apoyo y más que nada, solo quiero decir gracias. ¡Dale!”

Nadie tenía el récord de “mayor concentración de personas usando gorras calvas” antes que él y los más de 20,000 fanáticos con gorras calvas que se presentaron el viernes. Pero ahora, hicieron historia.