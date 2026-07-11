Una bofetada en la cara: los pequeños agricultores dicen que Trump les da la espalda

Es solo una octava parte de un acre, pero para Lawrencia Rogers, la parcela donde cultiva broccolini, lechuga y frijoles en tierras una vez trabajadas por residentes del albergue en el este de Iowa es lo más cercano que ha estado a vivir su sueño.

Iowa es uno de los estados más productivos en agricultura del país, pero ingresar a la agricultura no es fácil, especialmente para personas como Rogers que no tienen conexiones familiares en el negocio. Sin embargo, ha sido una pasión de toda la vida para la iowana de 33 años: a los seis años, plantó un rosal que todavía vive hoy, y logró cultivar melón en una franja de tierra junto a la entrada de la casa de su abuela.

Un camino hacia la carrera se materializó en marzo, cuando Rogers comenzó un fellowship de dos años con la organización sin fines de lucro agrícola Iowa Valley Resource Conservation and Development (RC&D), financiado por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA).

“Realmente fue como una escuela para agricultores”, recordó Rogers. Se le proporcionó una parcela de tierra, acceso a equipos y asesores que podían ayudar con todo, desde configurar el riego hasta manejar fallas en los cultivos. Se le ofreció un salario digno, seguro médico y tiempo libre remunerado.

Sin que Rogers lo supiera, era el tipo de programa que Donald Trump estaba tratando de erradicar del gobierno. Dos semanas y media después de comenzar el fellowship, el USDA canceló la subvención de $2.5 millones de la organización sin fines de lucro, calificándola como un “gasto inútil” que iba en contra de la política de diversidad, equidad e inclusión (DEI) de la administración.

El mes pasado, un juez federal ordenó al USDA que restituyera $127 millones en subvenciones previamente otorgadas a Iowa Valley RC&D y otras organizaciones en todo el país, pero el daño ya estaba hecho: la organización sin fines de lucro había suspendido el fellowship, retrasando sus planes de ampliar el plan de estudios y aceptar más aprendices.

“Te sientes como una honda”, dijo Jason Grimm, director ejecutivo de Iowa Valley RC&D. “Simplemente te están haciendo saltar de un lado a otro”.

Trump cortejó a los agricultores en la elección presidencial hace dos años con promesas de ser su defensor en Washington DC, solo para que los efectos secundarios de su régimen arancelario y la guerra con Irán sacudieran la agricultura a nivel nacional. Los productores a pequeña escala de ganado y alimentos dicen que han sido afectados de manera única por los cambios de política en el USDA, que ha despedido personal y desmantelado iniciativas creadas bajo Joe Biden, alimentando acusaciones de que está priorizando a las grandes empresas agrícolas sobre sus negocios.

“La continua cancelación de fondos que estamos viendo del USDA sigue siendo la guinda de la torta para muchas organizaciones y agricultores que ya están enfrentando tiempos realmente difíciles”, dijo Anna Pesek, quien cultiva aves de corral, cerdos y flores en el este de Iowa y es miembro de la junta directiva de Iowa Valley RC&D.

Es una dinámica que podría tener un papel importante en las elecciones intermedias de noviembre en Iowa, un estado dominado por los republicanos donde los demócratas creen que podrían tener la oportunidad de ganar su escaño abierto en el Senado de EE. UU. y la mansión del gobernador, así como tres escaños en la Cámara. El primer distrito congresional situado alrededor de Iowa City en el sureste de Iowa estará en el centro de esta contienda, donde la titular republicana, Mariannette Miller-Meeks – quien ganó la reelección hace dos años por aproximadamente solo 800 votos – se enfrenta por tercera vez a la retadora demócrata Christina Bohannan.

Todo apunta a que la agricultura y la alimentación son temas importantes en la mente de los votantes.