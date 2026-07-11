Apple demanda a OpenAI alegando robo de secretos comerciales, dice que el esquema estaba en todos los niveles

Apple demandó el viernes a OpenAI en un tribunal federal en el norte de California, alegando robo de secretos comerciales, diciendo que el laboratorio de inteligencia artificial tomó la propiedad intelectual del fabricante de iPhone para desarrollar su propio hardware de consumo.
“Esto está claro, sin embargo: en todos los niveles, desde miembros de su personal técnico hasta su director de hardware, y en coordinación con socios comerciales, OpenAI ha estado robando secretos comerciales e información confidencial de Apple,” dijo la compañía en un documento legal.
Es un giro impactante para las dos compañías, que entraron en una asociación de alto perfil en 2024, cuando ChatGPT se integró en el sistema operativo del iPhone. El CEO de OpenAI, Sam Altman, visitó la sede de Apple para el anuncio.
Pero las relaciones entre las dos compañías se han enfriado desde que OpenAI anunció planes para ingresar a la industria del hardware el año pasado, cuando compró la startup del ex diseñador de Apple, Jony Ive, llamada IO Products, por $6.4 mil millones.
Sam Altman, director ejecutivo de OpenAI Inc., izquierda, y Tim Cook, director ejecutivo de Apple Inc., durante una cena con líderes tecnológicos en la Sala de Banquetes del Estado de la Casa Blanca en Washington, DC, EE. UU., el jueves 4 de septiembre de 2025. El presidente de EE. UU., Donald Trump, dijo que impondría aranceles a las importaciones de semiconductores “muy pronto” pero eximiría bienes de empresas como Apple Inc. que se han comprometido a aumentar sus inversiones en EE. UU. Fotógrafo: Will Oliver/EPA/Bloomberg via Getty Images
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La versión actualizada del asistente de Siri de Apple, que saldrá este otoño, se basa en los modelos de inteligencia artificial Gemini de Google en lugar de la tecnología de OpenAI.
La mayoría de las acusaciones de Apple involucran a ex empleados que han entrevistado o se han unido a OpenAI.
Apple alegó que el director de hardware de OpenAI, Tang Tan, quien es un ex vicepresidente de Apple, ha dirigido a los empleados de Apple que entrevistan en OpenAI a compartir secretos de Apple como parte del proceso de entrevista. Tan es nombrado como acusado en la demanda.
“Ha dirigido a candidatos a empleo que todavía trabajan para Apple a llevar ‘piezas reales’ de Apple a sus entrevistas para sesiones de ‘show and tell’ en las que él y su equipo en OpenAI pueden obtener aún más información confidencial de Apple,” dijo Apple en el documento.
Apple alegó que OpenAI entrenó a los empleados salientes de Apple en cómo evadir procesos de seguridad al salir del fabricante de iPhone, y que Chang Liu, un ex empleado que se unió a OpenAI, robó una computadora portátil de Apple. Liu es nombrado como acusado en la demanda.
También dijo que Apple cree que OpenAI está pidiendo a empresas de hardware que realicen una técnica de acabado metálico que Apple inventó, mientras “induce al socio a creer que tenía el permiso de Apple para hacerlo.”
“Recientemente, han surgido pruebas significativas que sugieren que individuos empleados por OpenAI tomaron indebidamente información secreta y confidencial de Apple sobre nuestras tecnologías, procesos y productos no lanzados,” dijo un representante de Apple a CNBC en un comunicado.
“No tenemos interés en los secretos comerciales de otras compañías. Seguimos enfocados en construir tecnología innovadora que empodere a las personas en todo el mundo,” dijo un representante de OpenAI en un comunicado.
IO Products también está nombrado en la demanda.
OpenAI no ha anunciado cuándo ni qué serán sus productos de hardware, pero Altman dijo en noviembre que habían terminado sus primeros prototipos.
Apple no comentó si la demanda afectará la asociación con OpenAI, que incluye la integración de ChatGPT en Apple Intelligence.
Los crecientes problemas legales representan otro riesgo para OpenAI mientras se prepara para lo que se espera sea una IPO histórica.
La queja de Apple llega dos meses después de que OpenAI ganara un juicio de alto perfil contra Elon Musk, CEO de Tesla y SpaceX. Un jurado federal determinó que Musk, quien ayudó a fundar OpenAI, esperó demasiado tiempo para demandar al laboratorio de IA por acusaciones de que Altman, el co-fundador Greg Brockman y la compañía incumplieron acuerdos para dirigirlo como una organización sin fines de lucro. Musk dijo que apelará.
Apple está buscando daños, injunciones y una orden para obligar a OpenAI a dejar de usar sus secretos comerciales.
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