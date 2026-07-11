Chase Meidroth conecta un doble productor, los Medias Blancas ganan 1-0 y envían a los Atléticos a su octava derrota consecutiva

CHICAGO — – Chase Meidroth conectó un doble productor en la sexta entrada, cinco lanzadores se combinaron en una pelota de cuatro hits y los Medias Blancas de Chicago enviaron a los Atléticos a su octava derrota consecutiva con una victoria de 1-0 el sábado.

Los Atléticos, en su racha más larga desde que perdieron nueve partidos seguidos del 27 de mayo al 4 de junio del año pasado, han perdido 12 de 13 y cayeron a 41-54.

Chicago logró ganar una serie en casa por undécima vez en sus últimas 12.

El relevista Erick Fedde (5-6), el tercer lanzador de Chicago, permitió dos hits en cuatro entradas y Grant Taylor sacó cinco outs para su cuarto salvamento. Bryan Hudson lanzó el primero y Chris Murphy el segundo.

Meidroth y Luis Acuña tuvieron cada uno dos de los cinco hits de Chicago.

Gage Jump (3-4) permitió una carrera y cinco hits en cinco entradas y dos tercios en su novena apertura desde que llegó de Triple-A el 26 de mayo. El zurdo novato ponchó a siete y dio dos boletos.

El doble de Meidroth con dos outs anotó a Colson Montgomery, quien había recibido base por bolas.

Joshua Koruda-Grauer conectó dos hits, incluido un doble, y tiene 18 de 41 en sus primeros 11 juegos en las mayores.

El primera base de los Atléticos, Nick Kurtz, quien estaba programado para comenzar el Juego de Estrellas del martes, fue colocado en la lista de lesionados de 10 días retroactivo al viernes con un esguince de la cápsula del pulgar derecho.

A continuación

Athletics RHP JT Ginn (7-5, 3.10 ERA) se enfrenta a White Sox LHP Noah Schultz (2-6, 6.00) el domingo.

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