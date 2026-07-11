Autora Nicola Yoon revela las inspiraciones de comedia romántica detrás de la historia corta con su esposo David Yoon.

Durante el proceso de escritura de la pareja, Nicola, quien era amiga de David primero antes de empezar a salir (como en las comedias románticas), incluso se encontró ganando ese chispeante espíritu competitivo una vez más.

“Una de las cosas que realmente me gustaron y por lo que empecé a sentir atracción por él es que es un gran escritor, y recuerdo estar en clase y ser competitiva de cierta manera,” explicó. “Cuando eres más joven, eres más competitivo. Así que esa fue una de las primeras cosas que incluso me enamoraron de él.”

De hecho, Nicola supo que había conocido al chico con quien se casaría y con quien eventualmente escribiría.

“Solo para sentir ese pequeño toque de competitividad de nuevo,” compartió sobre su breve historia, “fue realmente genial ver lo que él crearía. Yo haría algo, y luego él le daría un toque, y yo estaba como, ‘Oh, hemos creado esta tercera cosa.’ No suena como yo, y no suena como él. Suena como esta tercera persona.”

En cuanto a lo que espera que los lectores se lleven, Nicola quiere resaltar la importancia de lo que los adolescentes atraviesan en la vida – un sentimiento que valora dentro de la suya propia.

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Contexto: Nicola y David están escribiendo juntos y su relación comenzó como una amistad. Fact Check: La relación de Nicola y David se basa en su amor por la escritura y la competitividad amigable entre ellos.