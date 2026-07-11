Incluso la guerra tiene reglas: El enviado de los niños de la ONU denuncia la impunidad estatal

Vanessa Frazier dice que la creciente impunidad, la débil rendición de cuentas y la falta de voluntad política están alimentando violaciones sin precedentes contra los niños en conflictos, advirtiendo que incluso la guerra tiene reglas que los estados cada vez más no cumplen [Getty]

Un informe anual de las Naciones Unidas documentó más de 38,000 violaciones graves verificadas contra niños en guerras y conflictos armados en todo el mundo en 2025.

Por primera vez en los 30 años de historia del informe, los ejércitos nacionales y las fuerzas de seguridad, en lugar de grupos armados y otras entidades no estatales, fueron responsables del mayor número de violaciones documentadas.

Las fuerzas de seguridad israelíes fueron incluidas, por segundo año consecutivo, en la llamada “Lista de Vergüenza” de la ONU, junto con otras ocho fuerzas armadas nacionales y fuerzas de seguridad, incluyendo las de Rusia.

En una entrevista exclusiva con la edición en árabe de Al-Araby Al-Jadeed de The New Arab, la Representante Especial del Secretario General de la ONU para los Niños y los Conflictos Armados, Vanessa Frazier, discutió los hallazgos clave del informe, el fracaso de la comunidad internacional para actuar y los desafíos de proteger a los niños en zonas de conflicto.

La entrevista fue realizada por Ibtisam Azem, corresponsal principal de Al-Araby Al-Jadeed en la ONU en Nueva York, y ha sido editada por brevedad y claridad.

En su informe, menciona que, por primera vez en los últimos treinta años, desde que se estableció el mandato, los gobiernos son responsables de un mayor número de violaciones documentadas contra niños que los actores armados no estatales. ¿Qué cree que ha cambiado en los últimos treinta años para llevar a esta situación?

Vemos una convergencia de muchos problemas. Existe una mayor impunidad con respecto al derecho internacional. Esperamos eso de grupos terroristas, pero no de los estados. Los estados intentan ver cuánto más pueden salirse con la suya, y por cuánto tiempo, hasta que finalmente se toma una acción, si se toma. Pero los estados están vinculados de una manera diferente por el derecho internacional y tienen la obligación de proteger a los civiles, incluidos los niños. Así que es un desarrollo preocupante, impulsado por una mayor impunidad y una falta de rendición de cuentas.

También ha habido un cambio en la forma de hacer la guerra. Las guerras se están produciendo en áreas más pobladas, y las partes en conflicto necesitan tomar decisiones diferentes sobre cómo llevar a cabo la guerra. No se puede usar el mismo armamento en un campo de batalla que en un área muy densamente poblada. Pero, desafortunadamente, es lo que se está haciendo. Incluso el hecho de que los estados se retiren de convenios muy importantes sobre armas, como el Convenio sobre Municiones en Racimo y el Convenio sobre Minas Terrestres, significa que quieren usar estas armas en los conflictos que estamos viendo. No se puede, en tiempos de paz, unirse a un convenio acordando no usar ciertas armas, y luego, en tiempos de guerra, retirarse de ese convenio para usarlas.

Además, estamos viendo más uso de armamento asistido por inteligencia artificial. El armamento asistido por inteligencia artificial puede utilizarse para garantizar un mayor targeting preciso y menos víctimas civiles. Pero lo que estamos viendo es que la supervisión humana del armamento asistido por inteligencia artificial es muy laxa, y los parámetros y datos proporcionados a estas armas asistidas por IA también son muy laxos. Como resultado, puedes terminar con muchas víctimas civiles en lugar de targeting preciso.

Frazier advirtió que el verdadero costo para los niños en Sudán es probablemente mucho mayor que las casi 1,900 violaciones graves verificadas documentadas por la ONU, ya que la inseguridad y los recortes de fondos dificultan el monitoreo.

En su informe, habla de más de 38,000 violaciones en todo el mundo, y el ejército israelí es responsable de más del 25% de las violaciones en todo el mundo, más de 12,000 violaciones contra niños palestinos. Además, Israel está en la “Lista de Vergüenza” por segundo año consecutivo, como la prensa la describe, por ser la parte en conflictos con la mayoría de los crímenes contra niños. ¿Tuvo alguna consecuencia listarlos?

Estas deberían ser cicatrices en nuestra conciencia colectiva debido a este informe. Las consecuencias son para que los estados miembros decidan, no para nosotros. Este informe está destinado a ser utilizado como una herramienta de rendición de cuentas. Esperamos que los estados miembros de las Naciones Unidas se aseguren de que sus estados miembros listados por estas graves violaciones cumplan con el estado de derecho y la Carta de la ONU.

Hay mecanismos dentro de este cuerpo exaltado que los estados miembros pueden usar, tomando este informe como base para la acción. Ahora hemos pasado la pelota a ellos. Esa es su responsabilidad. Nuestra responsabilidad es compilar los datos para que actúen.

De hecho, la mayoría de estos estados miembros no están haciendo nada.

Esa es una pregunta que debería hacerse a los estados miembros. La pregunta para el Consejo de Seguridad es por qué no hay resoluciones, por ejemplo, para imponer inmediatos e incondicionales ceses al fuego. ¿Por qué no hay otras resoluciones para prohibir el uso de ciertas armas? Estas están en manos de los estados miembros, no en las nuestras como Secretaría de la ONU.

¿Cómo cree que la impunidad por crímenes cometidos contra el pueblo palestino, especialmente en Gaza en los últimos años, ha contribuido a la erosión más amplia de la rendición de cuentas y al empeoramiento de la impunidad en todo el mundo?