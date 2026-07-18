La promesa de arresto de Benjamin Netanyahu de Mamdani revela un doble estándar alarmante

Cada septiembre, las caravanas entran en Turtle Bay. Durante una semana, Manhattan acoge la mayor reunión anual de presuntos criminales de guerra acusados en la Tierra. Llegan con pasaportes diplomáticos, pasan por las barricadas en la Primera Avenida, se dirigen al mundo desde el púlpito de mármol verde, y vuelven a casa. Nueva York ha observado esta procesión durante décadas sin que ningún alcalde haya propuesto interrumpirla. Hasta ahora. Zohran Mamdani dijo al New York Times la semana pasada que Benjamin Netanyahu “pertenece a La Haya” y afirmó que su administración está en “conversaciones activas” con el departamento de ley de la ciudad sobre ordenar al NYPD que arreste al primer ministro de Israel cuando llegue a la Asamblea General de la ONU. Bien. Tomemos al alcalde por su palabra. Si su principio es que la ciudad de Nueva York debe hacer cumplir la ley penal internacional contra los jefes de estado visitantes, le debe al público el resto de su lista. En este momento, solo tiene un nombre. ¿Dónde estaba este principio en septiembre de 2023, cuando el difunto presidente iraní Ebrahim Raisi se dirigió a la Asamblea General? Raisi formaba parte de la comisión de muertes que envió a miles de prisioneros políticos iraníes al patíbulo en 1988. Estaba bajo sanciones de Estados Unidos por ello. Obtuvo su visa, dio su discurso y volvió a casa. No recuerdo a ningún político de Nueva York sugiriendo que el NYPD lo recibiera en el aeropuerto. ¿Dónde está para el presidente turco Recep Tayyip Erdogan, quien viene a Nueva York cada otoño mientras los grupos de derechos humanos documentan lo que sus fuerzas y sus secuaces han hecho a los kurdos en el norte de Siria? ¿Dónde está para Mahmoud Ahmadinejad, antecesor de Raisi como presidente de Irán, quien utilizó el pódium de la ONU año tras año para negar el Holocausto mientras su régimen armaba a los asesinos de israelíes y estadounidenses? Y ¿dónde está el presidente ruso Vladimir Putin en la lista del alcalde? Putin tiene una orden de arresto del mismo tribunal que Mamdani invoca, por el secuestro de niños ucranianos. El presidente de Sudán, Omar al-Bashir, pasó una década bajo órdenes de arresto del CPI que incluían genocidio, un cargo que Netanyahu no enfrenta, y en 2013 solicitó una visa para asistir a la Asamblea General. La clase política de Nueva York no exigió su arresto. Apenas lo notó. Hay, como sucede, un jefe de estado buscado sentado en una celda de Nueva York en este momento. Nicolás Maduro, presidente de Venezuela hasta enero, está bajo custodia federal en la ciudad, esperando juicio por cargos de narco-terrorismo, luego de que las fuerzas estadounidenses lo sacaran de Caracas. Sea cual sea la opinión sobre esa operación, mire el mecanismo: una acusación federal, escrita por la fiscalía estadounidense bajo la ley estadounidense, aplicada por el gobierno estadounidense. Cuando Estados Unidos decide que un líder extranjero pertenece a un tribunal, tiene herramientas. La oficina del alcalde de la ciudad de Nueva York no está entre ellas. Lo que nos lleva a la ley. El Acuerdo de la Sede de 1947 obliga a Estados Unidos a admitir a los líderes mundiales que viajan a la ONU. Ni Estados Unidos ni la ciudad de Nueva York son parte del Estatuto de Roma. Y ningún estado en la historia, soberano o de otro tipo, ha ejecutado una orden de arresto internacional contra un jefe de estado en funciones. Ni una sola vez. Slobodan Milosevic de Yugoslavia y Bashir enfrentaron a los jueces solo después de perder el poder. Cuando Putin visitó Mongolia, un miembro del CPI legalmente obligado a arrestarlo, recibió una alfombra roja. Sudáfrica y Jordania, ambos miembros, permitieron que Bashir viniera y se fuera. Mamdani cree que su comisionado de policía tendrá éxito donde los estados soberanos, obligados por tratado, declinaron intentarlo. Sabe esto, por supuesto. Concedió al Times que no está seguro de tener la autoridad y prometió que “no estaremos escribiendo nuestras propias leyes”. Esa concesión es la clave. Lo que queda, una vez admitida la imposibilidad legal, es un teatro montado para una audiencia nacional, y el guion requiere una imagen específica: el líder electo del único estado judío del mundo esposado en una calle de Nueva York, mientras los hombres que gasearon a sirios y enterraron a los rohingya en fosas comunes llegan a Turtle Bay en caravanas motorizadas. Una palabra para los diplomáticos e intelectuales tentados a restar importancia a esto como ruido municipal. El derecho internacional sobrevive en la creencia de que se aplica a todos, o no protege a nadie. Cada vez que su vocabulario se presta para una actuación selectiva, se devalúa un poco más, y las personas que eventualmente pagarán por ello son las víctimas que necesitarán que signifique algo. Un régimen de crímenes de guerra que opera contra un estado, y solo uno, es algo mucho más antiguo que el derecho internacional. Simplemente se ha vestido con túnicas. Así que aquí hay un desafío, ofrecido de buena fe. Publique la lista, Sr. Alcalde. Nombre a cada líder bajo acusación o acusación creíble a quien el NYPD detendrá en la línea de la ciudad, y comprométase con ello antes de septiembre. Ponga el nombre de Putin al lado del de Netanyahu, y podemos tener un debate serio sobre el principio. Añada a Erdogan mientras está en ello; estará en la ciudad. Sospecho que la lista se quedará en un nombre. Los neoyorquinos, hogar de la mayor comunidad judía fuera de Israel, pueden sacar sus propias conclusiones al respecto.