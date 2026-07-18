La corte de apelaciones otorga a Trump una victoria temporal en la lucha por el voto por correo.

La corte de apelaciones otorga a Trump una victoria temporal en la...

Un tribunal de apelaciones federal en Washington, D.C., le dio a la administración Trump una victoria temporal el viernes en su intento de aumentar la supervisión federal de las elecciones.

En una decisión unánime, un panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones del Circuito de D.C. suspendió una decisión de un tribunal inferior, que había bloqueado al Servicio Postal de EE. UU. de intentar restringir la votación por correo.

Sin embargo, la administración Trump aún no tiene luz verde para avanzar con la regla propuesta. Un juez separado en Massachusetts bloqueó la política el mes pasado, y esa orden judicial sigue vigente.

Los casos se centran en una regla propuesta del Servicio Postal de EE. UU. que buscaba obligar a los estados a crear listas de votantes aprobados, así como imponer regulaciones más estrictas sobre las boletas por correo.

El NAACP, que presentó la demanda, había demandado anteriormente al Servicio Postal en 2020, buscando impugnar los retrasos en la entrega de boletas por correo en la elección presidencial de ese año. Las dos partes llegaron a un acuerdo en 2021, con el Servicio Postal acordando “priorizar la entrega oportuna del Correo Electoral” para cada elección nacional hasta 2028.

En la decisión del viernes, el tribunal de apelaciones dijo que la administración Trump probablemente tendrá éxito porque la demanda es prematura, ya que la regla misma aún no está finalizada y no está cubierta por un acuerdo de 2021 entre el NAACP y el Servicio Postal.

El tribunal de apelaciones también dijo que la administración Trump demostró que sufrirían un daño irreparable si el Servicio Postal no puede finalizar e implementar la regla a tiempo para las elecciones intermedias.

Mientras que la administración Trump aún no puede avanzar con la nueva regla, la decisión del Circuito de D.C. indica que la administración Trump podría convencer a otros tribunales de apelaciones para permitirles implementar la política mientras las demandas avanzan en los tribunales, posiblemente pasadas las elecciones de noviembre.