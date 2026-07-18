El líder supremo de Irán promete lecciones inolvidables para los EE. UU. después de cancelar el acuerdo de paz provisional.

Una mujer pasa por delante de imágenes del actual líder supremo de Irán, Mojtaba Khamenei (R), y sus predecesores: su difunto padre Ali Khamenei (L) y el fallecido Ruhollah Khomeini (2do-L) mientras se dirige al Gran Mosalla en Teherán el 5 de julio de 2026, para las ceremonias fúnebres de Ali Khamenei.

El líder supremo de Irán, el ayatolá Mojtaba Khamenei, dijo el sábado que el país tiene “lecciones inolvidables” para EE. UU. después de que las fuerzas estadounidenses concluyeran una séptima noche consecutiva de ataques contra el país.

“Ahora que el enemigo estadounidense busca encender la guerra y soportar costos más altos, debe saber que la nación iraní y el Frente de Resistencia tienen lecciones inolvidables preparadas para él”, dijo la República Islámica de Irán Broadcasting en un mensaje de Khamenei el X.

Khamenei dijo que los ataques repetidos de EE. UU. han demostrado que la firma del presidente estadounidense Donald Trump en el memorando de entendimiento es “totalmente inútil y carente de credibilidad”.

Estos comentarios surgieron horas después de que el viceministro de Relaciones Exteriores de Irán, Kazem Gharibabadi, dijera que el país ha suspendido sus compromisos con el MOU firmado el mes pasado con EE. UU.

La Casa Blanca no respondió de inmediato el sábado a una solicitud de comentarios de CNBC sobre las declaraciones.

La frágil tregua firmada por EE. UU. e Irán el mes pasado continuó desmoronándose en medio de la última ronda de enfrentamientos. El acuerdo provisional tenía la intención de reabrir el estratégicamente vital Estrecho de Ormuz y poner fin al conflicto.

El ejército de EE. UU. dijo el sábado al mediodía que dos miembros del servicio estadounidense en Jordania murieron el viernes en acción mientras el US Central Command y las fuerzas aliadas se defendían de los ataques de misiles balísticos y drones iraníes. Según Centcom, otro miembro del servicio de EE. UU. está desaparecido en acción.

Estas fatalidades adicionales se suman a las muertes confirmadas previamente de otros 14 miembros del servicio desde que comenzó la guerra con los ataques de EE. UU. e Israel a Irán el 28 de febrero, según MS Now.

Centcom dijo temprano el sábado que finalizó una séptima noche consecutiva de ataques contra Irán, mientras Kuwait y Bahréin informaron de ataques con proyectiles iraníes y el tráfico marítimo comercial siguió enfrentando interrupciones.

El ejército también dijo que sus fuerzas interceptaron varios buques en los últimos días.

Mientras tanto, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria de Irán dijo que bloqueó cuatro barcos mientras intentaban pasar bajo protección estadounidense a través del Estrecho de Ormuz.

Irán también parecía continuar sus ataques a objetivos regionales.

Kuwait dijo que sus defensas aéreas estaban “respondiendo a amenazas de drones hostiles”.

También informó que un ataque iraní a su estación de potencia y desalinización de agua provocó un incendio pero no hubo víctimas, según una publicación de la Agencia de Noticias de Kuwait. Fue el segundo ataque a las instalaciones de agua de Kuwait en dos días.

Kuwait se sabe que depende en gran medida de la desalinización para el agua potable, con casi el 90% de la demanda de agua de la nación árida satisfecha a través de plantas de desalinización de agua de mar.

Kuwait Airways dijo que reprogramó la mayoría de sus vuelos, culpando a “ataques hostiles con misiles y drones tras la agresión iraní”.

El gobierno de Bahréin dijo el sábado temprano que sus sistemas de defensa aérea interceptaron varios proyectiles iraníes y sonaron las alarmas para advertir a los residentes.

El viernes, Irán afirmó que había atacado a las fuerzas militares estadounidenses en Siria y Bahréin.

‘Ganando en grande en Irán’

El presidente de EE. UU., Donald Trump, ha insistido en que la guerra con Irán va bien, diciendo el jueves en un discurso en horario de máxima audiencia al público estadounidense: “También estamos ganando en grande en Irán, y pronto verán los frutos de ese trabajo muy, muy pronto”.

El presidente de EE. UU. había amenazado con atacar los puentes y las plantas de energía de Irán la próxima semana si el país se negaba a volver a la mesa de negociaciones.

Ian Lesser, miembro distinguido de GMF, un grupo de expertos con sede en Washington, dijo que parece haber un riesgo de que EE. UU. e Irán se enreden en una llamada “guerra interminable”.

“Existe un riesgo de esto, pero por supuesto estábamos esencialmente en una guerra fría y ocasionalmente caliente con Irán durante décadas”, dijo Lesser a CNBC por videollamada.

“Creo que en cierto sentido este es un error de cálculo por parte de la administración actual. Pero también es parte de un patrón en el enfoque estadounidense del uso de la fuerza, que tenemos una enorme capacidad y una destreza operativa enorme y estamos obstaculizados por errores estratégicos”, agregó.

Los precios del petróleo estuvieron significativamente más altos el viernes debido a la agitación en el Medio Oriente.

Los futuros del crudo Brent con entrega en septiembre avanzaron un 4.6% hasta $88.10 el barril el viernes, mientras que los futuros del petróleo West Texas Intermediate con entrega en agosto subieron un 4.5% para ubicarse en $82.49. Ambos estaban en sus niveles más altos desde mediados de junio.

Durante la semana, ambos puntos de referencia aumentaron alrededor del 16%, con Brent en camino de su tercer aumento semanal consecutivo y WTI listo para su segundo.

-Reuters y Associated Press contribuyeron a este informe.