Ella Langley y Morgan Wallen lanzan dueto Ya no puedo amarte más

El trío de artistas de country debutó la canción la semana pasada durante el show de Wallen en Tuscaloosa, Alabama.

Ella Langley y Morgan Wallen han lanzado su nuevo dueto, “Ya no puedo amarte más”.

La pareja interpretó la canción por primera vez durante la parada de la gira Still the Problem de Wallen en Tuscaloosa, Alabama, el 18 de abril. “Ella escribió esta canción y me la envió hace aproximadamente un mes y me encantó”, dijo Wallen a la multitud desde el escenario, antes de que los dos se lanzaran al estreno en vivo del sencillo.

En la pista, Langley comienza antes de que Wallen se una al estribillo desconsolado: “Ya no puedo amarte más / No puedo seguir persiguiéndote en el fondo de mi mente / Ya no puedo necesitarte más, estoy sentado en esta cama con tu fantasma todas las noches”.

A principios de este mes, la cantante de “Dandelion” adelantó el nuevo dueto en el videoclip estelar de su sensacional sencillo “Choosin’ Texas”. Tras la ruptura de su personaje con un vaquero (interpretado por Luke Grimes), Langley hace dedo de vuelta a Tennessee con una sabia cantante country que ya lo ha visto todo (Miranda Lambert). Mientras Langley sube a la polvorienta Chevy Gladiator, la matrícula revela el acrónimo del sencillo del dueto, “ICLYA”.

Langley hará su debut en Stagecoach el viernes 24 de abril y también está programada para actuar en el CMA Fest de este año, que regresará al Nissan Stadium de Nashville del 4 al 7 de junio. Esta primavera y verano, Langley tiene programado tocar en estadios con Wallen y presentarse en festivales en California y Kentucky; en mayo, la compositora de Alabama lanzará su gira titulada “Dandelion” en apoyo de su álbum recién lanzado.