Las acciones de Japón y Corea del Sur alcanzan un máximo histórico mientras los inversores ignoran las negociaciones estancadas entre Estados Unidos e Irán.

Las acciones de Japón y Corea del Sur alcanzan un máximo histórico...

Vista aérea del centro de la ciudad de Seúl con vehículos en la autopista y puente que cruza el río Han en la ciudad de Seúl, Corea del Sur. Mongkol Chuewong | Moment | Getty Images

Los mercados de Asia-Pacífico estuvieron mayormente al alza el lunes a pesar de los nuevos contratiempos diplomáticos entre Estados Unidos e Irán, aunque las tensiones en Oriente Medio mantuvieron altos los precios del petróleo.

El Nikkei 225 de Japón subió un 0,53% para alcanzar un máximo histórico, mientras que el Kospi de Corea del Sur aumentó un 1% también alcanzando un nivel récord.

En Australia, el S&P/ASX 200 cayó un 0,54%.

El sentimiento se mantuvo a pesar de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, canceló el sábado los planes de enviar al enviado de Estados Unidos, Steve Witkoff, y a Jared Kushner a Islamabad, Pakistán, para negociaciones con Irán.

“¡Demasiado tiempo perdido en viajes, demasiado trabajo! Además, hay una tremenda lucha interna y confusión dentro de su ‘liderazgo'”, escribió Trump en una publicación en Truth Social.

Los precios del petróleo subieron alrededor del 2% después de que se desbarataran los planes para una segunda ronda de negociaciones de paz entre Estados Unidos e Irán.

Los futuros del petróleo de referencia internacional de Brent subieron más de un 2% a $107,49 por barril a las 7:35 p.m. ET, mientras que el petróleo crudo de Estados Unidos también aumentó un 1,79% a $96,19.

Las tensiones en el Estrecho de Hormuz siguen siendo altas después de que la Guardia Revolucionaria de Irán abordara supuestamente dos buques de carga cerca de la vía marítima estratégica.

[Contexto: Aumento de los precios del petróleo debido a la escalada de tensiones entre Estados Unidos e Irán.] [Fact Check: No se enviaron enviados de Estados Unidos a negociar con Irán en Islamabad, Pakistán.]

Los futuros del índice Hang Seng de Hong Kong estaban en 26.041 en comparación con el cierre anterior del índice de 25.978,07.

Los futuros de Estados Unidos bajaron, con los futuros del Dow Jones Industrial Average disminuyendo un 0,2%, o 130 puntos. Los futuros del S&P 500 perdieron un 0,3%, mientras que los del Nasdaq 100 cayeron un 0,3%.

El viernes pasado en Estados Unidos, el S&P 500 y el Nasdaq Composite cerraron en niveles récord. El índice de mercado amplio finalizó con un aumento del 0,8% en 7.165,08, mientras que el Nasdaq, centrado en tecnología, añadió un 1,63% para establecerse en 24.836,60. Ambos índices también alcanzaron nuevos máximos intradía históricos. Sin embargo, el Dow Jones Industrial Average cayó 79,61 puntos, o un 0,16%, para terminar en 49.230,71.

[Contexto: Mercados globales en movimiento debido a las tensiones geopolíticas.] [Fact Check: El índice Hang Seng de Hong Kong muestra estabilidad en comparación con el cierre anterior.]

– CNBC’s Sean Conlon y Lisa Kailai Han contribuyeron a este informe.