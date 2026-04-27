Qué saber sobre el robo de arte más grande del mundo en un museo de Boston.

Qué saber sobre el robo de arte más grande del mundo en...

BOSTON (AP) – Durante décadas, el robo de 13 obras de arte del Museo Isabella Stewart Gardner en 1990 – ahora valorado en más de $500 millones – ha permanecido sin resolver.

Permanece como el robo de arte más grande en la historia – superando con creces robos más recientes en museos, incluyendo un atraco a plena luz del día en el Louvre que involucró muchas menos obras y se resolvió más rápidamente. En 2013, el FBI dijo que sabía quiénes eran responsables del robo en el museo de Boston pero se negó a revelar sus nombres, alimentando la especulación que persiste hasta hoy.

Un exagente del FBI que lideró la investigación por más de dos décadas ahora ofrece el primer relato detallado de cómo los investigadores llegaron a esa conclusión – e identifica públicamente a los hombres que cree que estuvieron involucrados. En un nuevo libro, Geoff Kelly rastrea cómo las obras de arte se movieron a través de redes criminales, donde la violencia cobró la vida de sospechosos y testigos clave, desafiando teorías que circulan desde hace mucho tiempo al revisar detalles clave.

La ironía en el centro es que la intención de Gardner era que el museo permaneciera congelado en el tiempo, estipulando en su testamento que nada en el edificio inspirado en el palacio veneciano sería cambiado después de su muerte. Gardner, que vivió en el museo y murió allí en 1924, pretendía que las pinturas, esculturas y fragmentos arquitectónicos permanecieran exactamente como los había dispuesto.

Los marcos dorados vacíos de las pinturas desaparecidas todavía cuelgan en el museo hoy – testigos silenciosos de lo que fue tomado.

###El robo de arte

A primera hora del 18 de marzo de 1990, mientras Boston finalizaba las celebraciones del Día de San Patricio, dos hombres vestidos como policías llegaron al museo y convencieron a un guarda de seguridad para que los dejara entrar, violando el protocolo.

Los hombres esposaron a los guardias en el sótano y se dirigieron a la Sala Holandesa del museo, donde cortaron “El Concierto” de Vermeer y “Cristo en la tormenta en el mar de Galilea” de Rembrandt de sus marcos, también llevándose obras de Degas y Manet.

También se llevaron un remate de águila napoleónico – una pieza decorativa de metal de poco valor que desconcertó a los investigadores y las cintas de seguridad del museo.

El museo ofreció una recompensa de $5 millones que luego duplicaron una década después por información que condujera a la recuperación de las obras.

###Red de criminales en el área de Boston

Algunas pistas apuntaron al Ejército Republicano Irlandés y a figuras de la mafia de Boston, incluido el notorio jefe del crimen, Whitey Bulger.

Kelly siguió una pista hasta Francia, donde observó a través de binoculares a agentes del FBI, haciéndose pasar por intermediarios ricos, descansando en un yate – bebiendo champán y comiendo fresas – en un esfuerzo por atraer a presuntos miembros de la mafia corsa.

Más cerca de casa, los agentes registraron casas en toda Nueva Inglaterra, confiando en gran medida en informantes. Un asesino triple conocido como “Meatball”, que estaba en fase terminal, grabó en secreto conversaciones con presuntos asociados con la esperanza de ganar dinero para su familia.

Pero ninguna de las pistas condujo a las pinturas.

###La violencia complica las cosas

En las décadas desde el robo, varias personas con supuestos vínculos con el robo fueron asesinadas y otra murió en circunstancias sospechosas.

Robert “Bobby” Donati, un asociado de la mafia de Boston durante mucho tiempo sospechoso en el caso, fue encontrado apuñalado hasta la muerte en 1991, su cuerpo abandonado en el maletero de un auto después de que su casa había sido saqueada.

Años antes, Donati visitó el Gardner con otro ladrón de arte conocido, Myles Connor, para inspeccionarlo para un robo y dijo que si alguna vez tomaba el remate napoleónico del museo, sería su “tarjeta de presentación”. Años más tarde, un joyero dijo a los investigadores que Donati intentó vender un remate del Museo Isabella Stewart Gardner pero retrocedió, diciendo que estaba “muy caliente”.

Una línea separada de evidencia se centró en George Reissfelder, a quien los investigadores creen que era dueño del automóvil de escape.

Kelly rastreó al hermano de Reissfelder, un oficial militar retirado que inicialmente no creía que su hermano estuviera involucrado. Se derrumbó después de que le mostraran “Chez Tortoni” de Manet, diciendo que lo reconoció como una pintura que él mismo colgó sobre la cama de su hermano.

Reissfelder murió más tarde en circunstancias sospechosas. Cuando los investigadores registraron su casa, la pintura había desaparecido.

Ambos hombres tenían vínculos con TRC Auto Electric, un taller de Dorchester vinculado a la banda de Charles “Chuck” Merlino.

###Investigación con recursos limitados

Aunque los investigadores creían que sabían quiénes eran responsables, tuvieron dificultades para encontrar pruebas definitivas.

En las etapas iniciales, el FBI asignó un solo agente al caso, lo que según Kelly ralentizó el progreso.

“Debes tener en cuenta que cuando hablas de investigaciones, se reduce a dólares y centavos”, dijo Kelly. Fue “como sacar una muela” asegurar recursos. En ese momento, los investigadores federales en Boston estaban muy enfocados en delitos violentos, tráfico de drogas y casos de crimen organizado.

Kelly dijo que una decisión de publicar imágenes de vigilancia a pesar de las objeciones de los investigadores se convirtió en una distracción duradera. Sin video utilizable de la noche del robo, los fiscales publicaron imágenes de la noche anterior que mostraban a un empleado del museo entrando después de que su auto se averió. Kelly dijo que se opuso a la teoría de que el empleado estaba inspeccionando el museo, ya que esa posibilidad ya se había revisado y descartado. Las imágenes alimentaron años de sospechas erróneas, ya que luego se determinó que el hombre no estaba involucrado.

###Teorías sobre un trabajo interno en el museo

Una de las preguntas que persiste es si fue un trabajo interno.

En fotos de esa noche, se ve a un guardia de seguridad del museo esposado en el sótano, con la cabeza envuelta en cinta adhesiva.

Los investigadores notaron que poco antes del robo, el guardia abrió una puerta contra la política – una que daba hacia el área donde más tarde se vio a los ladrones esperando – una acción que los investigadores consideraron muy inusual y sospechosa.

“Son las leyes inmutables del tiempo y el espacio”, dijo Kelly. “Creo que había suficiente información en aquel entonces para que pudiera haber sido acusado. ¿Sería suficiente para condenarlo? No lo sé”.

Cuando los investigadores examinaron esas preguntas más de cerca, Kelly dijo que el plazo de prescripción había expirado, dejándolos con poco poder para obligar a la cooperación.

El guarda del museo, Rick Abath, negó cualquier participación en el robo. Murió en 2024.

###Las obras de arte que desaparecieron

Kelly personifica las obras de arte desaparecidas y las describe como “fugitivas perfectas”.

“No van al médico. No son detenidas por exceso de velocidad. No dejan huellas dactilares”, dijo. “Simplemente pueden desaparecer”.

A diferencia de los fugitivos humanos, dijo, las obras de arte también pueden ser copiadas.

A lo largo de los años, esto ha significado perseguir pistas falsas – incluyendo pinturas vistas en un mercado de antigüedades en Reno, colgadas en casas particulares e incluso una que apareció en un episodio del programa de televisión “Monk”.

Debido a que las obras son tan reconocibles, es casi imposible venderlas públicamente.

“Robar las obras de arte del museo, eso es la parte fácil”, dijo Kelly. “Beneficiarse de ellas, eso es la parte difícil”.

Imagina que las pinturas surgirán algún día – sobreviviendo a aquellos que llevaron a cabo el robo.

“No tengo dudas de que todavía existen”, dijo.