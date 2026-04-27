La carrera extremadamente especial de Kopitar termina con una derrota

Después de años diciéndose a sí mismo que habría un próximo año, no fue hasta los últimos seis minutos de su último partido que Anze Kopitar se dio cuenta de que no habría un próximo año.

La carrera de 20 años de Kopitar llegó a su fin el domingo, con los Los Angeles Kings perdiendo 5-1 ante el Colorado Avalanche en el Juego 4 de los cuartos de final de la Conferencia Oeste.

El Avalanche avanzará a la segunda ronda donde se enfrentarán a los Dallas Stars o a los Minnesota Wild.

En cuanto a los Kings, no han logrado avanzar más allá de la primera ronda desde que ganaron su segundo trofeo de la Stanley Cup en 2014. Se quedarán lamentando lo que salió mal después de otra salida en la primera ronda, antes de una temporada baja que no incluirá a Kopitar en su plantilla por primera vez desde que debutó en la temporada 2006-07.

“Es difícil de comprender. Pero, al mismo tiempo, estas son las dos razones por las que realmente voy a disfrutar el próximo año también”, dijo Kopitar, quien estaba rodeado por sus dos hijos. “Es muy agridulce, sin duda. Habrá algunas lágrimas. Pero así es la vida, ¿verdad? Es un círculo. Ha sido un viaje increíble durante 20 años.”

El último partido de Kopitar comenzó con Nathan MacKinnon anotando un gol en el primer periodo y Cale Makar anotando en el segundo periodo para dar a los Avs una ventaja de 2-0. Joel Edmundson anotó el único gol de los Kings a mitad del segundo periodo antes de que los Avs anotaran tres goles sin respuesta en el tercero para una ventaja de 5-1 con 5:38 restantes.

Aunque el resultado ya no estaba en duda, gran parte de la multitud se quedó para ver las últimas jugadas de Kopitar. Entró en el hielo con menos de tres minutos restantes antes de que los aficionados comenzaran a cantar “¡Kopi! ¡Kopi! ¡Kopi!” durante toda su penúltima jugada.

Otro cántico volvió con 90 segundos restantes con los aficionados repitiendo “¡Gracias, Kopi!” antes de que Kopitar regresara al hielo para jugar una última jugada que duró un minuto y 16 segundos.

Terminó el partido con un tiro a puerta mientras acumulaba 18:30 en tiempo de juego.

“Fue difícil mantener la compostura”, dijo Kopitar sobre los cánticos. “Estar aquí durante 20 años, más de la mitad de mi vida, es extremadamente especial. Ha sido hogar para nosotros durante 20 años y realmente aprecio a los aficionados. Han estado detrás de mí personalmente. Han estado detrás del equipo durante todos estos años. Realmente puedo decir que probablemente son una de las mejores bases de aficionados en toda la liga.”

Kopitar encabezó la fila de saludos de los Kings, donde fue abrazado por varios jugadores de los Avs, incluidos Gabriel Landeskog, MacKinnon y Makar. También hubo el abrazo que Kopitar compartió con Brent Burns. El jugador de 41 años Burns jugó 11 temporadas con los San Jose Sharks, lo que le llevó a tener varios encuentros contra Kopitar en la temporada regular y en los playoffs.

También estrechó la mano con el entrenador de Colorado, Jared Bednar, y sus asistentes antes de dirigirse a la banca de los Avs para estrechar la mano de cada entrenador atlético y encargado de equipamiento.

Posteriormente, Kopitar levantó su palo en el aire mientras saludaba a los aficionados al patinar hacia el centro del hielo. Estaba rodeado por jugadores de los Avalanche y los Kings que golpearon repetidamente sus palos como muestra de respeto.

Luego, como lo ha hecho miles de veces, su famoso jersey “Kopitar 11” se dirigió a la banca por última vez, mientras Doughty lo seguía hasta el túnel antes de llegar al vestuario.

“Estoy tratando de no pensarlo en este momento”, dijo emocionado Doughty a los reporteros después del partido. “Pero tuvo una carrera increíble. Significa mucho para esta organización. Va a ser difícil sin él.”

Ya se creía que Kopitar, el primer esloveno en la historia de la NHL, podría estar cerca del final de su carrera desde que firmó una extensión de dos años en julio de 2023 que expiraba al final de la temporada 2025-26. Estaba en la última temporada de un contrato de ocho años que finalizó después de la campaña 2023-24 al firmar lo que sería su último contrato.

Kopitar anunció antes de la temporada en septiembre que esta sería su última campaña. El veterano de 20 años le dijo a ESPN en ese momento que tenía una familia y un hogar que “probablemente me necesitan tanto o más que los chicos en el hielo”.

Reiteró ese compromiso con su familia hacia el final de su conferencia de prensa de 12 minutos en la que recibió una ovación de pie.

“Ustedes saben que estamos lejos y se pierden cumpleaños y competencias y juegos de hockey”, dijo Kopitar. “Gracias a Dios por la nueva tecnología. … Pero ahora, pueden despertarse por la mañana y venir corriendo a la habitación y verme allí. Eso es lo que se merecen. Han sido 11 años, 9 años con un papá a tiempo parcial y ahora me tienen a tiempo completo.”

Seleccionado con la selección No. 11 en 2005, se convertiría en uno de, si no el mejor jugador de la historia de la franquicia.

Los Angeles reclutó a Kopitar como parte de un plan que incluía talentos locales como Dustin Brown, Jonathan Quick y Doughty, entre otros, que formaron el núcleo que convirtió a los Kings de una franquicia en problemas a ganar dos Stanley Cups en 2012 y nuevamente en 2014.

Esa fue también la última vez que los Kings avanzaron más allá de la primera ronda. Alcanzaron los playoffs dos veces en las primeras cuatro temporadas después de ganar la Stanley Cup antes de emprender una reconstrucción significativa.

Kopitar y Doughty se mantuvieron en el club mientras seleccionaban talentos como Adrian Kempe, Gabriel Vilardi, Mikey Anderson, Quinton Byfield y Brandt Clarke, entre otros.

Rodeando su futuro núcleo alrededor de Kopitar y Doughty se hizo con la intención de que los Kings volvieran a la prominencia en la Conferencia Oeste.

La nueva iteración de los Kings regresó a los playoffs en 2021-22, donde perdieron en siete partidos ante los Edmonton Oilers. Eso preparó el escenario para que los Kings perdieran en la primera ronda durante cinco temporadas consecutivas, con cuatro de esas derrotas a manos de los Oilers.

Seleccionado cinco veces para el Juego de las Estrellas de la NHL, Kopitar proporcionó consistencia como un jugador que destacaba todas las noches en ambos lados del hielo. Tuvo 15 temporadas en las que jugó más de 75 partidos de una temporada de 82 juegos.

Kopitar alcanzó la marca de 20 goles 14 veces en su carrera y tuvo tres temporadas en las que anotó más de 30 goles. También lideró al equipo en anotaciones en 15 ocasiones.

Kopitar se retira como el líder de todos los tiempos de los Kings en asistencias, puntos, partidos jugados, temporadas, goles ganadores y es el jugador más antiguo en la historia del club. También es ganador de dos Trofeos Selke al mejor delantero defensivo de la NHL y también ha recibido tres veces el Trofeo Lady Byng por juego caballeroso.

“Un buen compañero de equipo”, dijo Kopitar cuando se le preguntó cómo quiere ser recordado. “Y un campeón de la Stanley Cup en dos ocasiones. Eso también funciona.”