Las empresas del Reino Unido en estrés financiero crítico aumentan en un tercio a medida que aumentan los costos, según un informe.

El número de empresas del Reino Unido en una “crítica angustia financiera” ha aumentado en más de un tercio en el último año, mientras las empresas luchan con una “oleada de impuestos aumentados” y el impacto del conflicto en Medio Oriente. Las empresas de hospitalidad y ocio han estado funcionando especialmente mal debido a la débil confianza del consumidor, y el aumento de impuestos y costos de personal, según una investigación de la empresa de reestructuración BTG. Dijo que el número de empresas en angustia financiera había aumentado un 36,9% en los primeros tres meses de este año, en comparación con el mismo período en 2025. Su investigación mostró que 62,193 compañías se vieron afectadas, frente a las 45,416 del año anterior.

BTG, que es uno de los mayores practicantes de insolvencia del Reino Unido y cambió su nombre de Begbies Traynor en febrero, colocó parte de la culpa de este aumento en la canciller, Rachel Reeves, por una serie de aumentos de impuestos impuestos a las empresas durante el último año, incluidos los aumentos en las contribuciones nacionales de seguro de empleador y el salario mínimo nacional.

Ric Traynor, presidente ejecutivo de la empresa, dijo que estos aumentos de impuestos, combinados con el aumento de los costos de energía como resultado de la guerra en Irán, significaban que muchas empresas del Reino Unido estaban ahora en una posición precaria. “La verdad es que seguimos siendo rehenes de conmociones macroeconómicas fuera de nuestro control, y esto, combinado con uno de los entornos fiscales y comerciales más difíciles de los últimos tiempos, significa que la situación podría empeorar muy rápidamente para estas empresas vulnerables”, dijo.

Todos los 22 sectores de la economía que BTG monitorea en su informe trimestral de Red Flag Alert tuvieron un aumento en el número de empresas en problemas financieros, pero las empresas que dependen del gasto discrecional fueron las que peor les fue. El informe encontró que las empresas hoteleras y de alojamiento tenían el mayor nivel de angustia, con un aumento del 69,3% de empresas ahora en una posición “crítica”. El siguiente más alto fue para las empresas de ocio y cultura, con un aumento del 65,9%, seguido por los negocios de deportes y clubes de salud, con un aumento del 51%.

Julie Palmer, socia gerente en BTG, dijo que esta situación probablemente empeorará a medida que las empresas y los consumidores enfrenten una creciente inflación después del estallido de la guerra en Medio Oriente y el cierre efectivo del estrecho de Hormuz. Dijo: “Las empresas que dependen del gasto discrecional esperarán que la confianza del consumidor regrese este año, pero temo que se decepcionarán. En cambio, la amenaza de facturas de energía crecientes, inflación, tasas de interés y desempleo hará que la gente apriete el cinturón”.

Sin embargo, Palmer dijo que algunas empresas podrían beneficiarse de un esperado auge en los británicos que optan por vacaciones en el Reino Unido si las escaseces de combustible para aviones y las posibles cancelaciones de vuelos amenazan las escapadas de verano en el extranjero.

El informe Red Flag Alert de BTG ha estado midiendo e informando sobre la angustia financiera corporativa desde 2004. Utiliza una combinación de archivos públicos como sentencias de tribunales de condado y cuentas de empresas, así como sus propios datos. Luego crea un sistema de puntuación de riesgo crediticio que examina empresas con marcado deterioro en indicadores financieros como capital de trabajo, beneficios retenidos y valor neto.

Palmer dijo que BTG espera un número creciente de empresas “zombis” que fracasen este año. Una empresa “zombi” es aquella que apenas logra pagar los intereses de sus deudas pero no puede permitirse los recursos para invertir en crecimiento o reducir su deuda.

Traynor agregó que “las ondas de choque de una guerra en Medio Oriente se sentirán en cada rincón de la economía global durante algún tiempo”.

Un portavoz del Tesoro dijo: “Las decisiones que tomamos en el presupuesto significan que podemos estabilizar la economía y brindar apoyo a familias y empresas, incluida la reducción del costo de vida. Aumentar el salario mínimo nacional aumenta el salario de más de 200,000 trabajadores jóvenes y las contribuciones de NIC de los empleadores son más bajas al contratar a menores de 21 años.”