Rivian renegocia préstamo del DOE a $4.5 mil millones, ajusta planes de capacidad para planta en Georgia

Rivian Automotive anunció el jueves que ha renegociado un préstamo de $6.57 mil millones del Departamento de Energía de los Estados Unidos a $4.5 mil millones y está ajustando sus expectativas de producción en una planta en construcción en Georgia.

El préstamo del DOE estaba previamente destinado a apoyar dos fases de producción para un total de 400,000 unidades anuales. El préstamo modificado cubre una fase de producción con una capacidad total de 300,000 vehículos, dijo la empresa el jueves.

Los cambios permiten a Rivian disponer del préstamo antes y tener una mayor producción inicial, pero reducen su capacidad de producción total para la planta ante la demanda incierta de vehículos totalmente eléctricos.

Los términos iniciales del préstamo fueron negociados bajo la administración de Biden. Estuvo en el limbo bajo la administración de Trump, que ha tomado medidas para recortar o reducir dichos préstamos y ha retirado inversiones gubernamentales para promover vehículos eléctricos.

Rivian dijo que planea acceder al préstamo en 2027, un año antes de lo programado anteriormente. El fabricante de automóviles también dijo que la producción del próximo vehículo eléctrico R2 de la empresa está en camino de comenzar en la instalación a finales de 2028, tras el reciente inicio de la producción en su instalación actual en Normal, Illinois.

El CEO de Rivian, RJ Scaringe, dijo el jueves a Phil LeBeau de CNBC que cualquier futura expansión de la planta de Georgia sería financiada por la empresa, que ha estado recaudando capital a través de asociaciones con compañías como Volkswagen y Uber.

El fabricante de vehículos eléctricos anunció los nuevos detalles del préstamo en relación con sus resultados del primer trimestre, que incluyeron una pérdida neta de $416 millones, o 33 centavos por acción, frente a una pérdida de $541 millones, o 48 centavos por acción, del año anterior. Esos resultados por acción no eran comparables con las expectativas de Wall Street.

Los ingresos de Rivian para el trimestre fueron de $1.38 mil millones, frente a $1.24 mil millones un año antes y ligeramente por encima de los $1.36 mil millones esperados por los analistas, según LSEG.

El beneficio bruto de la empresa, que es observado de cerca por los inversores, fue de $119 millones, una caída de $87 millones durante el primer trimestre en comparación con un año antes. Eso incluyó una pérdida de $62 millones para su segmento automotriz y un beneficio de $181 millones para su división de software y servicios.

La disminución en el beneficio automotriz se debió principalmente a una caída de $100 millones en las ventas de créditos regulatorios automotrices y a volúmenes de producción más bajos, dijo Rivian.