La aplicación de intercambio de videos Vine está de vuelta, ¡y luchando contra el desorden de la IA!

Como pionero del formato de video de corta duración, Vine ha sido reconocido como una de las plataformas de redes sociales más influyentes, aunque de corta duración.

La aplicación, que permitía a los usuarios grabar seis segundos de video en bucle, tuvo un gran éxito después de su lanzamiento en 2013, generando una gran cantidad de sketches de comedia viral y memes de internet. Alcanzó los 100 millones de usuarios activos mensuales en su apogeo y ayudó a impulsar las carreras de influenciadores como Logan Paul.

Fue adquirido por Twitter, ahora X, poco después de su creación, pero cerró en 2017 después de no lograr hacer cuadrar las cifras.

Jack Dorsey, cofundador de Twitter, está respaldando un intento de traer de vuelta una versión renovada de la querida plataforma con una nueva filosofía: ser la aplicación de video de corta duración que ofrece “libertad del desorden de la IA”.

El ex director ejecutivo de Twitter ha financiado la nueva plataforma, que albergará 500,000 videos de la aplicación original de Vine y también permitirá a los usuarios publicar nuevo contenido. Cualquier material nuevo debe cumplir con el tradicional límite de seis segundos y también debe ser creado por un humano. Bajo un nuevo nombre, Divine, la plataforma ha sido relanzada en las tiendas de aplicaciones, con una filosofía que afirma: “El poder creativo pertenece a las manos humanas”.

Esto ocurre en un momento en el que es cada vez más difícil evitar el material de baja calidad generado por inteligencia artificial en línea. Investigaciones recientes encontraron que más del 20% de los videos que el algoritmo de YouTube mostraba a nuevos usuarios eran “desorden de IA”.

Divine fue lanzado inicialmente a probadores el pasado noviembre, alojando 100,000 videos populares de la aplicación original, y ahora está abierto para todos. El proyecto ha sido liderado por Evan Henshaw-Plath, conocido en línea como Rabble, un ex empleado de Twitter que quería darle a las antiguas vides un hogar permanente. Dijo que ya había habido interés por parte de algunos creadores originales de Vine en el proyecto.

Si bien el regreso de la aplicación generará nostalgia entre un gran grupo de usuarios de internet, quienes están detrás de su retorno tienen objetivos más amplios. “Divine comenzó como un proyecto personal para reconectarse con un momento en el que internet se sentía creativo, abierto e indudablemente humano”, dijo Henshaw-Plath.

“La abrumadora respuesta que recibimos a nuestro anuncio inicial ha convertido mi proyecto secundario en algo más parecido a un movimiento. El lanzamiento de la aplicación se trata menos de nostalgia y más de un antídoto a lo que las redes sociales se han convertido.

“Divine comenzará a equilibrar la balanza de poder al dar a los creadores y usuarios más voz en sus vidas y negocios sociales en línea.”

Para asegurarse de que no se publique contenido generado por IA, Divine hace que los usuarios graben videos directamente en la aplicación o los verifiquen como hechos por humanos utilizando una herramienta de verificación.

La financiación proviene del fondo sin fines de lucro de Dorsey, y Otros Asuntos, que respalda proyectos de redes sociales de código abierto. “No es ningún secreto que no encontramos un modelo de negocio para Vine”, dijo Dorsey. “Un principio fundamental para Divine es que los creadores siempre estarán en total control de su contenido y seguidores, lo que les permitirá crear y hacer crecer sus propias fuentes de ingresos.”

El proyecto refleja el arrepentimiento sentido por las partes clave en la venta y cierre de la Vine original. El fundador de la aplicación, Rus Yusupov, no ocultó su creencia de que la venta a Twitter fue un error. Después de que Twitter anunciara que cerraba el sitio, él publicó: “¡No vendan su compañía!”

Sin embargo, por importante que haya sido Vine en la evolución de las plataformas digitales, la nueva aplicación enfrenta enormes barreras para el éxito. El video de corta duración ha explotado, con sitios como TikTok ya establecidos. Meta tiene sus propias plataformas, incluyendo Instagram Reels. YouTube Shorts, propiedad de Google, promedia más de 200 mil millones de visitas diarias.

Contexto: Vine fue una popular plataforma de redes sociales que permitía a los usuarios compartir videos cortos de seis segundos. Se cerró en 2017, pero ahora se está intentando revivir bajo el nombre de Divine con un enfoque en contenido auténtico creado por humanos.

Fact Check: Vine alcanzó 200 millones de usuarios activos mensuales en su apogeo, no 100 millones como se menciona en el texto.