El fabricante de EV Lucid suspende la orientación de producción debido a la revisión del negocio del próximo CEO.

El logo de Lucid se muestra en el Auto Show de Los Ángeles el 20 de noviembre de 2025. Mike Blake | Reuters

DETROIT – Lucid Group suspendió su guía de producción de vehículos para el año mientras su nuevo CEO evalúa las operaciones comerciales del fabricante de vehículos eléctricos, incluida la posibilidad de una menor producción de vehículos eléctricos.

La empresa también dijo el martes que necesita reducir su “inventario elevado” de vehículos, lo que para los fabricantes de automóviles ha significado históricamente disminuir o parar la producción de vehículos.

Un portavoz de la empresa dijo a CNBC que actualmente no hay planes para parar su única planta en Estados Unidos en Arizona, pero el nuevo CEO, Silvio Napoli, dijo que sigue evaluando el negocio de Lucid.

“Nuestro objetivo es construir con el tiempo una empresa más rentable, una que avance en su propio crecimiento. Eso significa ser rigurosos al cumplir con nuestros compromisos”, dijo Napoli el martes en la llamada de resultados trimestrales de Lucid con los inversionistas. “En pocas palabras, esto significa tomar decisiones claras sobre dónde invertir y, igual de importante, dónde no hacerlo”.

Napoli dijo que planea revisar las operaciones de la empresa en las próximas semanas antes de actualizar a los inversionistas sobre la guía de la empresa cuando Lucid informe los resultados del segundo trimestre en una fecha no especificada.

La guía de producción anterior de la empresa era de entre 25,000 y 27,000 unidades en 2026. Los ejecutivos de Lucid dijeron que los planes de reducción de costos, vehículos autónomos con Uber y Nuro, y el “camino hacia la rentabilidad” de la empresa presentados en un día para inversionistas en marzo siguen intactos.

Lucid ha producido aproximadamente 3,200 vehículos más de los que ha vendido desde 2024, según su producción y entregas anuales. Eso incluye una diferencia de aproximadamente 2,000 unidades el año pasado y 2,400 vehículos durante el primer trimestre de 2026.

La suspensión de la guía ocurrió cuando la compañía reportó resultados del primer trimestre que estaban en línea con los resultados preliminares publicados por la empresa hace un mes, pero que aún no cumplían las expectativas de Wall Street.

Fin del artículo: Los ingresos de la empresa aumentaron aproximadamente un 20% interanual, pero estuvieron muy por debajo del salto del 87.4% que esperaban los analistas, según LSEG.

El fabricante de vehículos eléctricos dijo que un problema con un proveedor de asientos “afectó significativamente” las entregas de su crucial SUV Lucid Gravity durante el trimestre, lo que resultó en una suspensión de la venta del vehículo debido a problemas de seguridad.

Boussaid dijo que el problema con los asientos causó una pérdida de más de $200 millones en ingresos durante el primer trimestre.

Lucid produjo 5,500 vehículos y entregó 3,093 vehículos en el primer trimestre de 2026.

La empresa, respaldada en gran medida por el Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita, dijo que tiene suficiente liquidez hasta la segunda mitad de 2027. Finalizó el primer trimestre con aproximadamente $4.7 mil millones, incluida una reciente recaudación de capital y un préstamo a plazo diferido proporcionado por PIF.

Lucid dijo el martes que la producción de una nueva planta de vehículos en Arabia Saudita continúa a pesar de la guerra en Irán cercano. La empresa dijo que no ha experimentado interrupciones significativas en la instalación, excepto algunos retrasos en el envío.

La empresa también dijo que está ajustando su informe de producción para contar vehículos una vez que completen el “proceso de puerta de la fábrica” de la empresa, que incluye vehículos que pueden no estar completamente construidos y se envían a operaciones en otro lugar para su finalización.