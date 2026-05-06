Este equipo del PSG está construido para atacar – Zaire-Emery espera más goles contra el Bayern

El centrocampista del Paris Saint-Germain, Warren Zaire-Emery, espera que su equipo anote más goles contra el Bayern Munich ya que son un equipo “construido para atacar”. El equipo de Luis Enrique ganó un emocionante primer partido 5-4 en el Parque de los Príncipes, aunque no lograron mantener una ventaja de tres goles contra los campeones de la Bundesliga. En la historia de la Champions League, solo un equipo ha marcado cinco goles en un partido eliminatorio y luego ha sido eliminado en esa eliminatoria, que fue el Manchester City contra el Mónaco en los octavos de final en 2016-17 (5-3 en el primer partido, 1-3 en el segundo partido, eliminado por la regla de los goles fuera de casa). Sin embargo, el PSG ha tenido dificultades contra sus rivales alemanes en el pasado; han perdido más partidos como visitantes contra el Bayern (cinco) que contra cualquier otro oponente en la Copa de Europa/Champions League. De los equipos a los que se han enfrentado más de una vez como visitantes en las dos competiciones, solo contra el Man City (100% – 3/3) y el Real Madrid (75% – 3/4) tienen un porcentaje más alto de derrotas que contra el Bayern (71% – 5/7). El PSG es el equipo que más goles ha marcado en la competición esta temporada, con 43 goles, y Zaire-Emery espera más goles del equipo de la Ligue 1 en el segundo partido. “Estamos listos y trataremos de llegar a la final”, dijo el joven. “Creo que tendremos que hacer lo mismo que en el primer partido. Defendimos bien, pero aún así encajamos cuatro goles. “Tendremos que defendernos más arriba en su campo. Tendremos que duplicar o incluso triplicar la marca y todos tendrán que poner de su parte juntos. “Intentaremos imponer nuestro plan de juego, presionar como lo hacemos en cada partido y recuperar la mayor cantidad de balones posible. Este equipo está construido para atacar, y eso es lo que intentaremos hacer. “Esperamos el mismo tipo de partido, quizás incluso más difícil”. El vencedor se enfrentará al Arsenal en la final el 30 de mayo, después de que el equipo de Mikel Arteta superara al Atlético de Madrid.