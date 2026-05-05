Coinbase reduce la plantilla en un 14% citando la aceleración de la IA. Las acciones están ganando

El CEO de Coinbase, Brian Armstrong, anunció el martes que la empresa recortará aproximadamente el 14% de su fuerza laboral, alrededor de 700 empleados, citando una combinación de volatilidad del mercado y la rápida transformación de la IA en la forma en que opera la compañía.

El movimiento se produce antes de las ganancias del primer trimestre de Coinbase, que la empresa tiene previsto informar el jueves. Las acciones subieron casi un 4% en operaciones previas a la apertura del mercado.

En un memo a los empleados, que compartió el martes temprano, Armstrong describió la decisión como necesaria para posicionar a la empresa para su “próxima fase de crecimiento” mientras navega por la actual desaceleración en el mercado de criptomonedas. Citó dos “fuerzas convergentes al mismo tiempo”: la actual corrección en el mercado de criptomonedas y “la IA cambiando la forma en que trabajamos”.

Coinbase espera que el plan de reestructuración se complete en el segundo trimestre e incurra entre $ 50 millones y $ 60 millones en gastos, según una presentación ante la Comisión de Bolsa y Valores.

Analista de Clear Street, Owen Lau, dijo que el movimiento debería impulsar la rentabilidad en el futuro y que, dada la desaceleración del mercado de criptomonedas, Coinbase está señalando a los inversores que está gestionando esa presión como lo ha hecho en el pasado.

Este no es la primera vez que Coinbase realiza recortes de personal durante una desaceleración en el mercado de criptomonedas, realizó cortes significativos durante la caída del mercado en 2022.