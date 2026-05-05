Equipos antropicos se asocian con Goldman, Blackstone y otros en empresa de inteligencia artificial de $1.5 mil millones dirigida a empresas propiedad de capital privado.

Equipos antropicos se asocian con Goldman, Blackstone y otros en empresa de...

El CEO de Anthropic, Dario Amodei, mira después de una reunión con el presidente francés Emmanuel Macron durante la Cumbre de Impacto de IA en Nueva Delhi el 19 de febrero de 2026.

Anthropic dijo el lunes que se está asociando con los gigantes de capital privado Goldman Sachs y Blackstone para lanzar una empresa de $1.5 mil millones con el objetivo de acelerar la adopción de inteligencia artificial en cientos de compañías.

La nueva entidad, formada junto a la firma de capital privado con sede en San Francisco Hellman & Friedman y respaldada por un grupo de administradores de activos como Apollo y General Atlantic, desplegará el modelo de IA Claude de Anthropic directamente dentro de las empresas, comenzando con las compañías propiedad de las firmas de inversión.

Los ejecutivos dicen que el esfuerzo está diseñado para abordar un creciente cuello de botella en el auge de la IA: la escasez de expertos capaces de implementar la tecnología en operaciones del mundo real.

“Existe una gran escasez de gente que sepa cómo aplicar estas herramientas en las empresas y luego transformarlas”, dijo Marc Nachmann, jefe global de gestión de activos y patrimonio de Goldman, a CNBC en una entrevista.

El movimiento marca el último esfuerzo de Anthropic para profundizar su liderazgo en el mercado de IA empresarial, mientras la competencia se intensifica con rivales como OpenAI. Al emparejar los últimos modelos de Claude con una red integrada de empresas propiedad de inversores, Anthropic se está posicionando para obtener una ventaja en la adopción de la tecnología en el mercado intermedio.

Es un campo de batalla clave ya que tanto Anthropic como OpenAI se preparan para masivas salidas a bolsa tan pronto como este año.

En lugar de actuar como una firma de consultoría tradicional, la empresa, que aún no tiene nombre, incorporará ingenieros dentro de las empresas para rediseñar flujos de trabajo e integrar la IA en los procesos centrales, dijo Nachmann.

“Tener solo el modelo no cambia sus flujos de trabajo o cómo opera”, dijo. “Necesitas personas que puedan combinar la tecnología con lo que realmente está sucediendo en la empresa e implementar esos cambios.”

El Wall Street Journal informó anteriormente sobre el compromiso de $1.5 mil millones de las firmas involucradas.

Goldman y sus socios esperan utilizar sus propias empresas de cartera como terreno de prueba inicial para la nueva plataforma antes de apuntar a otras empresas de tamaño mediano, especialmente en el universo de empresas de capital privado en los sectores de atención médica, manufactura, servicios financieros, venta al por menor e inmobiliario.

“Pensamos que esta nueva entidad puede aportar mucho valor a las empresas para ayudar a transformarlas”, dijo Nachmann. “Obviamente, lo vamos a utilizar mucho en nuestras empresas de cartera.”