Cancelada la búsqueda de excursionista australiano desaparecido en un parque nacional de Canadá accidentado.

Equipos en el este de Canadá han cancelado una búsqueda aérea y terrestre de seis días de duración en un parque abrupto en busca de una excursionista australiana desaparecida. La Real Policía Montada de Canadá (RCMP) dijo esta semana que suspendió las operaciones después de que un esfuerzo que involucró perros, 100 personas, aeronaves y equipos terrestres no proporcionó “nueva información” sobre el paradero de Denise Ann Williams. Williams, de 62 años, no ha sido vista desde mediados de abril, cuando se adentró en el Parque Nacional de las Tierras Altas de Cabo Bretón. El parque, que abarca más de 360 millas cuadradas, es una de las extensiones más grandes de naturaleza protegida en la provincia de Nueva Escocia. Los investigadores encontraron el automóvil de alquiler de Williams cerca del sendero Acadian, un circuito de 5 millas (8 km) que ofrece a los excursionistas “vistas panorámicas de la costa Acadiana, el valle del río Chéticamp y el interior de las tierras altas del parque”. El paisaje está lleno de acantilados escarpados, profundos cañones de ríos y extensas zonas pantanosas. Los senderos pueden descender rápidamente hacia barrancos y bosques boreales densos. Un letrero en el sendero Acadian advierte a los excursionistas que estén “atentos a los osos negros y alces”. En 2009, Taylor Mitchell, una cantante folk de 19 años, estaba excursionando en el parque cuando fue atacada por coyotes. Llamó a la policía pero sucumbió a sus heridas. Es el único ataque fatal confirmado de coyotes a un ser humano adulto en América del Norte. El Cpl. Mandy Edwards de la RCMP dijo a los reporteros que Williams estaba excursionando sola en unas “vacaciones de aventura”, y que la policía no tenía nueva información después de “esfuerzos exhaustivos aéreos y terrestres en terrenos extremadamente desafiantes”. Parks Canada y los equipos locales de búsqueda a menudo lidian con excursionistas perdidos, lesiones y desorientación relacionada con el clima, resultado de niebla que se desplaza rápidamente desde el Océano Atlántico. Los equipos locales dijeron que pasaron poco tiempo en los senderos bien señalizados. “Estamos en valles. Estamos en barrancos. Estamos caminando por áreas densamente forestadas. Estamos caminando en áreas donde hay muchas caídas de árboles, por lo que puede ser bastante desafiante”, dijo Chris Bellemore, jefe de un equipo local de búsqueda y rescate, a la estación de televisión CBC Nova Scotia. “A veces ni siquiera puedes ver tus pies por algunos de los árboles pequeños que crecen y por algunos de los escombros que hay en el suelo”. Bellemore dijo que “nuestros corazones están con su familia”, pero que el equipo todavía tenía esperanzas. “Es lo que nos motiva a tomarnos tiempo libre del trabajo, estar ahí afuera, intentando encontrar un resultado positivo a todo esto”, dijo.