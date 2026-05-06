El recurso de propiedad musical de Salt-N

Universal Music Group (UMG) continúa luchando contra el intento de Salt-N-Pepa de recuperar la propiedad de las grabaciones maestras del dúo, argumentando en una nueva presentación de apelación que el derecho de terminación de la ley de derechos de autor no es absoluto.

La compañía discográfica más grande del mundo presentó un escrito el martes (5 de mayo) instando a la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito a rechazar el desafío presentado por Cheryl “Salt” James y Sandra “Pepa” Denton. Los raperos demandaron a UMG el año pasado por negarse a revertir su icónico catálogo de finales de los 80 y principios de los 90 bajo el llamado “derecho de terminación”, un principio de la Ley de Derechos de Autor de EE. UU. que permite a los artistas recuperar la propiedad de la propiedad intelectual décadas después de cederla.

Un juez federal de Nueva York desestimó la demanda en enero, determinando que Salt-N-Pepa no tenían derechos de terminación porque en realidad no firmaron su contrato discográfico de 1986. En realidad, el contrato era entre Next Plateau Records, que desde entonces ha sido absorvido por UMG, y el productor de los raperos, Hurby “Luv Bug” Azor.

Salt-N-Pepa han argumentado en apelación, con el apoyo de la Coalición de Artistas Musicales de Irving Azoff, que esta decisión va en contra de la intención del Congreso al redactar el derecho de terminación, es decir, devolver el poder a los creadores que a menudo carecen de negociación en las primeras etapas de sus carreras. Pero en la respuesta del martes, UMG dijo que Salt-N-Pepa no pueden explicar la “deficiencia fundamental” de la demanda del dúo con un “enfoque único en la intención general de la disposición de terminación de beneficiar a los autores”.

“Mientras que los demandantes y sus amici enfatizan la política del Congreso de dar a los autores una segunda oportunidad para capturar el valor de sus obras creativas a través de un derecho de terminación, ignoran en qué medida toda la disposición de terminación es en sí misma un esquema cuidadosamente equilibrado que también impone limitaciones importantes sobre cuándo y cómo se puede ejercer el derecho”, escribieron los abogados de UMG. “[El tribunal inferior] encontró correctamente que el presente caso está claramente fuera del alcance de cualquier derecho de terminación creado por el Congreso.”

Según UMG, una de estas limitaciones clave establecidas por el Congreso es que los artistas no pueden terminar una transferencia de derechos de autor realizada por un tercero como Azor. Eso es exactamente lo que los raperos intentaron hacer aquí, argumentó UMG, agregando que el juez de Nueva York de ninguna manera reinventó la rueda al rechazarlos.

Los abogados de la compañía escribieron: “Los demandantes también critican al tribunal de distrito por supuestamente crear un nuevo estándar. Sin embargo, correctamente entendido en el contexto de toda la opinión, el análisis de los acuerdos de 1986 del tribunal de distrito refleja nada más que el requisito modesto y obviamente necesario de que una concesión de derechos de autor sea realizada por el verdadero propietario de los derechos”.

El abogado de Salt-N-Pepa no respondió de inmediato a una solicitud de comentario sobre el escrito de UMG. Los raperos tendrán otra oportunidad para rebatir estos argumentos por escrito, después de lo cual un panel de jueces del Segundo Circuito escuchará argumentos orales antes de decidir finalmente si revivir o no la demanda de Salt-N-Pepa.

La apelación de Salt-N-Pepa no es el único caso legal en curso en el que UMG está defendiendo firmemente las limitaciones de los derechos de terminación. La compañía también forma parte de una coalición más amplia que desafía una decisión judicial reciente histórica que amplió los derechos de terminación más allá de las fronteras de EE. UU.

UMG, Warner Music Group, Sony Music Entertainment y BMG se unieron el mes pasado para comprar los derechos de autor en disputa en ese caso para llevarlo a la Corte Suprema de EE. UU. para su reversión. Ahora han comenzado el proceso de pedir a los jueces que intervengan, diciendo que la decisión subyacente va en contra de décadas de normas de la industria musical y ha “desbaratado” las negociaciones musicales globales.