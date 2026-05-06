Ucrania: Decenas de muertos horas antes del alto el fuego propuesto por Kiev

Al menos 27 personas murieron y decenas más resultaron heridas en ataques rusos en el este de Ucrania a última hora de la noche del martes, pocas horas antes de que un alto el fuego propuesto unilateralmente por Kiev entrara en vigor a la medianoche del miércoles (2100 GMT).

“A pocas horas de que la propuesta de alto el fuego de Ucrania entre en vigor, Rusia no muestra signos de prepararse para poner fin a las hostilidades”, escribió el Ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Andrii Sybiha, en las redes sociales. “Por el contrario, Moscú intensifica el terror”.

Al menos 12 personas murieron y 20 resultaron heridas en la ciudad sudoriental de Zaporizhzhia después de que un ataque ruso con bombas aéreas guiadas fuera seguido por drones Shahed de diseño iraní.

“Un ataque cínico a las instalaciones de la ciudad de Zaporizhzhia”, dijo la secretaria del ayuntamiento, Rehina Kharchenko, a la agencia de noticias Reuters. “Después del ataque, el enemigo comenzó a atacar intencionalmente esos lugares con drones Shahed”.

Más al norte, seis personas murieron y 12 resultaron heridas cuando poderosas bombas planeadoras impactaron en la ciudad fronteriza de Kramatorsk, cuatro personas murieron en Dnipro y cinco personas murieron en un ataque contra instalaciones de producción de gas en la región de Poltava.

Zelenskyy critica los ataques “cínicos y viles”

El presidente Volodymyr Zelenskyy dijo que el ataque de Poltava fue “especialmente vil” porque Rusia, al igual que en Zaporizhzhia, lanzó un segundo misil contra el mismo objetivo cuando los rescatistas de emergencia estaban trabajando en el lugar.

“Estos son ataques terroristas absolutamente cínicos, sin sentido y sin ningún sentido militar”, escribió Zelenskyy en Telegram. “Esos ataques rusos contra nuestras ciudades y pueblos no cesan ni un solo día”.

Los ataques se produjeron después de que cinco personas murieran y 39 resultaran heridas el lunes por la noche y después de que Moscú declarara que observaría un alto el fuego a finales de esta semana el viernes y sábado mientras Rusia conmemora la victoria aliada sobre la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial.

El Ministerio de Defensa ruso dijo que contraatacaría a Ucrania si intenta interrumpir las festividades del Día de la Victoria, que Rusia celebra anualmente el 9 de mayo, pero mientras tanto ha seguido bombardeando ciudades ucranianas.

“Rusia podría cesar el fuego en cualquier momento, y esto detendría la guerra y nuestras respuestas”, dijo Zelenskyy, reprendiendo a Moscú por su “cinismo total” al continuar sus ataques. “Se necesita la paz, y se necesitan medidas reales para lograrla. Ucrania actuará de la misma manera”.

Seis personas murieron y 12 resultaron heridas cuando poderosas bombas deslizantes impactaron en la ciudad fronteriza de Kramatorsk. Imagen: Servicio de Emergencia de Ucrania

Continúan los ataques ucranianos contra Rusia

Mientras tanto, antes de que su alto el fuego unilateral entrara en vigor a medianoche, Ucrania también continuó sus ataques contra objetivos dentro de Rusia, apuntando a instalaciones petroleras en un esfuerzo por perturbar aún más la economía de guerra de Moscú.

Zelenskyy dijo que las fuerzas ucranianas lanzaron sus propios misiles de crucero F-5 Flamingo contra objetivos que incluían instalaciones del complejo militar-industrial en Cheboksary, ubicado a más de 1.500 kilómetros (900 millas) de distancia. El Ministerio de Salud regional dijo que tres personas resultaron heridas.

Según se informa, drones ucranianos también atacaron la refinería de petróleo de Kirishi en la región norte de Leningrado, cerca de San Petersburgo, provocando un incendio en la zona industrial de la ciudad.

Antes de que transcurriera el plazo de medianoche de Ucrania, las autoridades de la Crimea ocupada por Rusia, anexada en 2014, anunciaron que cinco civiles habían muerto en la ciudad de Dzhankoi en un ataque con aviones no tripulados ucranianos que probablemente se había lanzado antes de la fecha límite.

En total, el Ministerio de Defensa de Rusia afirmó que sus fuerzas destruyeron 289 drones ucranianos en 18 regiones rusas.

Editado por: Wesley Dockery