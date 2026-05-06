Boletín de intercambio del Reino Unido de la CNBC: No es la década de 1970, pero el impacto del shock del petróleo sigue siendo fuerte.

Boletín de intercambio del Reino Unido de la CNBC: No es la...

Un cartel que dice “Lo siento, no hay gasolina” en la gasolinera de BP durante una escasez de combustible en Londres el 9 de febrero de 1971. Evening Standard | Hulton Archive | Getty Images

Este informe es del boletín UK Exchange de CNBC de esta semana. ¿Le gusta lo que ve? Puede suscribirse aquí.

La situación Para los británicos de cierta edad, un shock de precios del petróleo trae recuerdos de la década de 1970, con escasez de alimentos y gasolina, la semana laboral de tres días impuesta por el estado, cortes de energía, hacer la tarea escolar a la luz de las velas y el consiguiente aumento tanto en la inflación como en el desempleo.

La buena noticia es que, según una evaluación de la Oficina de Responsabilidad Presupuestaria, la intensidad energética del PIB del Reino Unido ha disminuido en un 70% desde mediados de la década de 1970, reflejando mejoras en la eficiencia energética y una disminución en la industria pesada.

Así que incluso un aumento prolongado en los precios de la energía no debería hacer que la economía del Reino Unido sufra como lo hizo en esa década.

En teoría, como un país que aún disfruta de cierta producción nacional de petróleo y gas, Gran Bretaña también debería estar bastante menos expuesta al impacto de precios energéticos más altos que pares como Japón y algunas de las principales economías de la zona euro.

Sin embargo, en la práctica, el aumento de precios del petróleo y el gas está teniendo un impacto devastador.

Esto se debe en parte a que los precios de la electricidad en Gran Bretaña son más altos que los de sus pares. Según la Agencia Internacional de Energía, el precio promedio por megavatio hora de electricidad en el Reino Unido en abril fue de $110.56, en comparación con $92.89 en Japón, $88.98 en Alemania, $44.19 en Francia y $26.48 en los EE.UU.

Los ministros atribuyen esto al sistema de “precio marginal” de Gran Bretaña, según el cual la fuente de energía más cara llevada a la red para satisfacer la demanda establece el precio para todos los generadores a menos que estos hayan aceptado un precio fijo. Actualmente, este es el gas natural y ha generado ganancias inesperadas para otros generadores, incluidos los operadores de energías renovables, que no tienen contratos fijos.

Energy UK, el organismo de la industria, sostiene que el sistema es eficiente porque la capacidad de generación más barata se utiliza primero y señala que el gas a menudo establece el precio “porque es típicamente la generación flexible necesaria para satisfacer la demanda cuando las fuentes de menor costo [como las renovables] no están disponibles”.

El gobierno, cuya prisa por alcanzar cero emisiones es culpada por muchos por elevar el costo de la energía tanto para los usuarios industriales como domésticos, acaba de anunciar planes para intentar romper el vínculo entre los precios del gas y la electricidad.

Sin embargo, las empresas intensivas en energía están sufriendo.

Denby Pottery, uno de los productores de porcelana y vajilla más conocidos de Gran Bretaña, entró en administración en marzo, culpando a los altos costos de energía y laborales, mientras que el gobierno está gastando más de £1 millón ($1.35 millones) al día para mantener con vida a British Steel, el último productor de acero virgen del país mediante altos hornos intensivos en energía.

Impacto en los consumidores Los consumidores también están sintiendo el impacto. Para junio de 2025, los hogares ya debían más de £4.4 mil millones a los proveedores de energía, según el regulador Ofgem, estimando que uno de cada cuatro está en mora. Baringa, una consultora, ha dicho que casi tres cuartas partes de esa deuda no está garantizada.

Como Ofgem permite a los proveedores recuperar una parte de los costos de deuda de todos los pagadores de facturas, esto significa que otros clientes acaban pagando más.

Con costos de energía más altos también avivando la inflación de manera más amplia, la Energy & Climate Intelligence Unit, un grupo de expertos, informó esta semana que los precios de los alimentos en el Reino Unido serán un 50% más altos para noviembre que en 2021, hay signos, como señaló la semana pasada el Banco de Inglaterra, de que los británicos ya están empezando a ahorrar más en previsión de facturas más altas.

Esto no augura bien para el gasto del consumidor en los próximos meses. Minoristas como J Sainsbury, Shoe Zone y WH Smith han emitido advertencias de beneficios desde el inicio de la guerra en Irán, al igual que un grupo de constructoras, incluidas Crest Nicholson, Taylor Wimpey y Berkeley Group.

Es poco probable que sean los últimos. – Ian King

Detalles importantes

– Las exportaciones del Reino Unido a EE. UU. caen un 25% después de los aranceles del “día de la liberación” de Trump. Mientras que las exportaciones de bienes del Reino Unido se mantienen bajas, las importaciones de bienes aumentaron a principios de 2026, lo que llevó a un déficit comercial con el mayor socio comercial del país durante tres meses seguidos.

– El gobierno del Reino Unido planea permitir a las aerolíneas consolidar vuelos a medida que aumentan los costos del combustible para aviones. La medida temporal permitiría a las aerolíneas consolidar horarios en rutas con múltiples vuelos al mismo destino en el mismo día.

– Trump elimina los aranceles al whisky escocés “en honor” al Rey Carlos. La industria del whisky escocés emplea alrededor de 40,000 personas en Escocia, donde el whisky representó el 23% de todas las exportaciones de bienes en 2025. El sector también es un importante comprador de barriles de bourbon usados de EE. UU.

Próximos eventos

– 8 DE MAYO: Índice de precios de viviendas de Halifax para abril – 12 DE MAYO: Monitor de ventas minoristas del BRC para abril – 14 DE MAYO: Datos del PIB del primer trimestre del Reino Unido

Elija CNBC como su fuente preferida en Google y nunca se pierda un momento de la fuente de noticias comerciales más confiable.