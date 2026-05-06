Zayn Malik Cancela Todas las Fechas de Gira en los Estados Unidos

El cantante Zayn Malik, exintegrante de One Direction, quien fue hospitalizado el mes pasado con una enfermedad no especificada, ha cancelado todas las fechas en EE. UU. para la gira de 2026 de su álbum “Konnakol”, lanzado el 17 de abril. Sin embargo, las fechas en el Reino Unido y México de este mes, que se llevarán a cabo antes del inicio de la gira en EE. UU., todavía están a la venta en su sitio web.

Él escribió en un mensaje en su historia de Instagram:

“A mis fans: Muchas gracias por todo el apoyo y amor que me han mostrado con el lanzamiento del álbum y, lo más importante, su amor, oraciones y buenos deseos por mi salud. Lo he sentido y ha significado mucho. He estado en casa recuperándome y estoy bien y estaré mejor y más fuerte que antes.

“He tenido que reevaluar mi agenda para los próximos meses y reducir el número de espectáculos en la gira KONNAKOL. Quiero asegurarme de seguir saliendo a ver a tantos de ustedes como me sea posible. Estoy muy emocionado de tocar estos espectáculos para ustedes, y espero ver al resto de ustedes en todo el mundo muy pronto. Mucho amor, Z”.

Mientras que la residencia de Malik en Las Vegas a principios de este año fue recibida con entusiasmo por los fans, las entradas para la gira en EE. UU. fueron suaves, según los mapas de asientos en Ticketmaster.

También se cancelaron las fechas en Dublín y Birmingham en el Reino Unido.

Si bien no se revelaron detalles sobre la enfermedad de Malik, los familiares pidieron calma y solicitaron a los seguidores que dejen de enviar flores al cantante, ya que un florista local estaba abrumado con pedidos, y en su lugar hagan donaciones a organizaciones benéficas, específicamente al Proyecto Palestina.

Su prima Sasha compartió la declaración del florista en sus Historias de Instagram el jueves y escribió: “¡Estamos muy agradecidos con todos los que han enviado ramos! Logísticamente, simplemente no puede funcionar”.

Sin embargo, ella aclaró rápidamente que la solicitud no tenía nada que ver con la hospitalización repentina de Zayn el mes pasado. “Para aclarar, las solicitudes hechas a @thehiddenbouquet para enviarnos flores a mí y a mi familia fueron puramente por apoyo y aprecio a nuestra recaudación de fondos durante ramadán”.

Malik ha mantenido un perfil bajo desde que reveló la semana pasada que había sido hospitalizado, sin dar detalles, lo que lo llevó a cancelar una escucha de álbum y sesión de preguntas y respuestas en Kingston, Reino Unido, el 13 de abril.

“Destrozado de no poder verlos a todos esta semana, no estaría en el lugar que estoy hoy sin ustedes y estoy muy agradecido por su comprensión”, les dijo a los fans mientras agradecía al personal hospitalario.

Malik, quien ha tenido una relación desafiante con la fama a lo largo de su carrera, dejó One Direction en 2015; el grupo continuó como un cuarteto antes de tomar lo que se describió como un descanso al año siguiente. Liam Payne del grupo falleció en 2024 a la edad de 31 años después de caer desde un balcón de hotel en Argentina.