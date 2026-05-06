Seguimiento del Trofeo Conn Smythe: ¿Quién lidera para la Stanley Cup M…

Ocho equipos han empacado sus bolsas de hockey y se han ido a casa. Ocho equipos aún tienen la oportunidad de ganar la Copa Stanley, y uno de sus jugadores ganará el Trofeo Conn Smythe como el MVP de los playoffs.

Aquí está la primera observación del Conn Smythe de los playoffs de 2026. Tenga en cuenta que en la NHL, el Conn Smythe se basa en el desempeño de un jugador durante toda la postemporada, no solo en la ronda de campeonato.

El premio es votado por un panel de 18 miembros de miembros de la Asociación de Escritores Profesionales de Hockey. Encuestamos a más de una docena de escritores sobre sus tres principales candidatos actuales al Conn Smythe.

Aquí hay un vistazo a algunos de los líderes actuales en los honores del MVP, así como jugadores al borde de destacar en la carrera por el MVP.

Los actuales MVP

Andersen puede ser una aventura en los playoffs. A veces está fuera por lesión. A veces es ineficaz hasta el punto de ser reemplazado. Y a veces entra en una racha increíble, quedando invicto en sus primeros seis juegos con un porcentaje de salvamento de .958 y un promedio de goles en contra de 1.02 esta postemporada.

Andersen ha sido el mejor portero de los playoffs y el pilar del mejor equipo defensivo de los playoffs. Sí, los patinadores frente a Andersen pueden sofocar una ofensiva rival como una anaconda, pero Freddie es la clave para la efectividad defensiva de Carolina. Tenía nueve goles salvados por encima de lo esperado en cinco juegos. También es su jugador más importante en inferioridad numérica, exhibiendo un porcentaje de salvamento de .923 en 26 jugadas de poder (24 de las cuales fueron exitosamente defendidas por los Hurricanes).

Nuevamente, el danés de 36 años puede ser una montaña rusa. Cada subida tiene una caída. Pero por ahora, Andersen es la razón por la que los Hurricanes parecen favoritos de la Conferencia Este. De acuerdo, una de las dos razones. (Ver: Los favoritos).

Los favoritos

La diferencia entre fracasar en la primera ronda y avanzar en los playoffs a veces puede reducirse a una pregunta: ¿Tienes a alguien que pueda hacer una jugada en un momento vital?

Los Wild están en la Ronda 2 por primera vez desde 2015 porque tienen a Boldy. Tuvo seis goles y cuatro asistencias en siete juegos para Minnesota, incluido uno de los goles más grandes de la serie: su gol en tiempo extra en casa en el Juego 4, sabiendo que una derrota le habría dado a Dallas una ventaja de 3-1 en la serie. Claramente es uno de esos jugadores que va de estrella a superestrella a medida que continúa el viaje de Minnesota.

El portero novato solo necesita mirar el marcador mientras su equipo pasó todo un segundo período sin un tiro a puerta en un Juego 7. Y aún así se mantuvo firme, realizando 28 paradas para impulsar a los Canadiens a la segunda ronda y convertirse en el segundo portero este año en complicarle la vida a Jon Cooper en un juego de eliminación.

Dobes tiene un porcentaje de salvamento de .923 y un promedio de goles en contra de 2.03 en esta postemporada. Ha sido especialmente bueno al comienzo de los juegos, ya que Tampa Bay solo tuvo dos goles en el primer período en la serie. Dobes también tiene un poco de historia en su caso para el MVP: se convirtió en el tercer portero novato en la historia de Montreal en ganar un Juego 7 en la carretera. Los otros dos están en el Salón de la Fama: Jacques Plante y Ken Dryden.

Una de las razones principales por las que los Sabres rompieron su histórico ayuno de playoffs por la Copa Stanley fue su portería, que pasó del puesto 31 en la NHL en porcentaje de salvamento en 2024-25 al tercero en general esta temporada. Lyon, de 33 años, firmó como agente libre el verano pasado y fue una gran parte de ese renacimiento en la portería. Pero no comenzó en la serie de Buffalo con Boston, ya que Ukko-Pekka Luukkonen ganó el Juego 1 y luego tuvo un juego difícil en el Juego 2.

Ingresa Lyon para el Juego 3, y los Sabres no han mirado atrás. Tiene un récord de 3-1 con un porcentaje de salvamento de .955 y un promedio de goles en contra de 1.14, superando a Jeremy Swayman mientras Lyon llevaba a Buffalo a la segunda ronda. Sin embargo, tenga en cuenta que esto sigue siendo un tándem. Probablemente aún no hemos visto lo último de UPL… a menos que Lyon no le dé la oportunidad de recuperar su lugar en la portería.

Aunque no hay un Jake Guentzel o un Mikko Rantanen en la lista, este es el mejor equipo ofensivo que Rod Brind’Amour ha tenido en Carolina. Los Hurricanes promediaron 3.55 goles por juego en la temporada regular, el promedio más alto en sus ocho años como entrenador. ¿Cuándo fue la última vez que los Canes tuvieron dos líneas de ataque de las que los oponentes tenían que preocuparse? Además de la línea de Sebastian Aho, ahora está el trío de Stankoven, Hall y Jackson Blake.

Es Stankoven quien ha llamado la atención aquí, y con razón, con seis goles en seis juegos, incluidos dos ganadores de juego. ¡Eso es el 35% de los goles que los Hurricanes anotaron en los playoffs en seis juegos! Ha establecido un tono físico y ha sido un terror en la zona ofensiva con 27 tiros, el más alto en el equipo.

Pero Hall ahora también entra en la conversación. Lidera a los Canes con nueve puntos (tres goles, seis asistencias), incluyendo el gol de la victoria en tiempo extra en el Juego 2 contra los Flyers. Él aporta una fisicalidad y antagonismo que será muy necesario a medida que continúen en la ronda de la Conferencia Este. Tener a un ex ganador del Trofeo Hart encontrando un segundo capítulo como un jugador de rol vital para un equipo ganador de la Copa sería una historia bastante convincente.

Presentando sus casos

Al saber que Connor McDavid tenía un tobillo fracturado, eso disminuye ligeramente el logro de LaCombe y los Ducks al frenar a la superestrella de los Oilers. Pero el primer viaje de Anaheim de regreso a los playoffs desde 2018 ha puesto al jugador de 25 años en el centro de atención.

El defensa lideró a Anaheim con nueve puntos en seis juegos, promediando 27:00 por noche en tiempo de hielo. Su pareja con Jacob Trouba tuvo un 63.7% de porcentaje de goles esperados contra los Oilers. La estrella de LaCombe ya estaba en ascenso gracias a estar en el roster olímpico de EE. UU., y ahora el resto de la NHL está viendo al destacado del que los fans de los Ducks han aclamado como uno de los próximos grandes defensores de la liga.

Alex Tuch es el hockey de playoff. Tiene la barba, la fisicalidad y la emoción para impulsar a un novato de los playoffs como Buffalo a través de una serie difícil contra Boston, y quizás incluso más allá de eso.

Tuch estaba empatado con Tage Thompson con siete puntos en seis juegos, pero lideró a los Sabres con cuatro goles. Eso incluyó posiblemente el gol más importante de la serie cuando le dio a Buffalo la ventaja en el tercer período de su victoria en el Juego 3, recuperándose de una derrota emocional en casa en el Juego 2.

Nuevamente, MacKinnon tiene la ventaja para el MVP de los Avalanche según su desempeño y proyecciones… por ahora. Suponiendo que Makar no esté limitado después de ese gran golpe que recibió en el Juego 1 contra los Wild, podría estar encontrando su ritmo. El defensa fue simplemente impresionante en ese juego de apertura de alta puntuación, con dos goles clave. Fue su tercer juego seguido en los playoffs con un gol.

Independientemente de cómo resulte la serie de los Flyers contra Carolina, nadie puede quitarle la obra maestra que Vladar pintó contra los Penguins en el Juego 6 de su serie, ayudando a Filadelfia a eliminar a sus archirrivales en tiempo extra con un esfuerzo de 42 paradas y un blanqueo de 1-0. Tenía un destacado porcentaje de salvamento de .929 y un promedio de goles en contra de 1.89 en ocho juegos y casi ayudó a Filadelfia a robar el Juego 2 en Raleigh. Los Flyers probablemente serían uno y hecho sin él.

Eichel tiene nueve puntos en seis juegos, aunque solo ha marcado un gol. Tuvo tres asistencias en la victoria en tiempo extra de los Golden Knights en Utah en el Juego 4 y luego añadió dos asistencias más en su victoria en tiempo extra en casa en el Juego 5.

Eichel ocupa el séptimo lugar en las probabilidades de DraftKings, que es el más alto para cualquier jugador de los Golden Knights, pero se podría argumentar que Marner tiene el mejor caso. Tiene nueve puntos en siete juegos, dos de ellos en inferioridad numérica. Tuvo tres puntos (dos goles y una asistencia) en su victoria para cerrar el Juego 6 sobre Mammoth, asistió al gol en tiempo extra en inferioridad numérica de Brett Howden para ganar un juego vital 5 y tuvo un gol y una asistencia en su victoria en el Juego 1 sobre Anaheim el lunes por la noche.

Pero abordemos la verdadera intriga aquí: ¿Podrían los votantes resistirse a darle a Marner el Conn Smythe después de ser tratado como un paria de los playoffs en Toronto?

En el umbral

El alero explosivo tuvo cuatro goles en seis juegos contra los Oilers, incluidos dos ganadores de juegos, uno de los cuales fue un gol en el tercer período en Edmonton en el Juego 2 que igualó la serie antes de regresar a Anaheim, donde los Ducks ganaron los Juegos 3 y 4.

Hutson tuvo seis puntos en siete juegos en la primera ronda para compartir el liderazgo del equipo con Suzuki. Ambos marcaron goles importantes en la victoria de la serie sobre los Lightning, con Hutson marcando el ganador en tiempo extra en el Juego 3 y Suzuki siendo acreditado con el gol inicial en el Juego 7 en una desviación de un defensor de los Lightning.

Agruparemos a estos dos juntos por tres razones:

Tuvieron excelentes rondas iniciales para sus respectivos equipos.

Tuvieron números atroces en aquel festín de goles del Juego 1 que los Avalanche ganaron 9-6.

Dependiendo de la dirección que quieran tomar sus equipos después de ese Juego 1, podrían seguir respaldando a dos contendientes a la Copa Stanley, o la portería podría pasar a Mackenzie Blackwood y Filip Gustavsson, respectivamente.

Gone but not forgotten

Sidney Crosby (Pittsburgh Penguins) Leon Draisaitl (Edmonton Oilers) Dylan Guenther (Utah Mammoth) Brandon Hagel (Tampa Bay Lightning) David Pastrnak (Boston Bruins) Jason Robertson (Dallas Stars) Linus Ullmark (Ottawa Senators)