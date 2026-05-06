La administración Trump despide a toda la Junta Nacional de Ciencias

Junta Nacional de Ciencias

La administración del presidente Donald Trump ha despedido a toda la Junta Nacional de Ciencias de más de 20 miembros, dijeron el lunes dos miembros despedidos de la junta.

La junta independiente se estableció en 1950 para guiar la gobernanza de la Fundación Nacional de Ciencias y asesorar al presidente y al Congreso sobre políticas de ciencia e ingeniería. Incluía más de 20 miembros nombrados por períodos de seis años.

Desde que asumió el cargo a principios de 2025, Trump ha ejercido presión sobre las instituciones independientes. Los expertos políticos dicen que su administración está intentando rehacer esos órganos instalando a personas leales en posiciones de liderazgo y eliminando voces independientes y críticas.

A los miembros de la junta se les informó el viernes que serían destituidos con efecto inmediato, dijeron los miembros Yolanda Gil y Keivan Stassun en declaraciones enviadas por correo electrónico.

“Sí, los 22 miembros actuales de la Junta Nacional de Ciencias fueron despedidos el viernes, con efecto inmediato. No se dio ninguna razón”, dijo Gil, que trabaja en el Instituto de Ciencias de la Información de la Universidad del Sur de California.

La mayoría de los miembros de la junta eran académicos. También contó con representación de laboratorios nacionales, organizaciones sin fines de lucro y la industria, dijo Gil a Reuters.

“Al ver acciones similares por parte de la Administración en todo el gobierno federal y especialmente en lo que respecta a la investigación científica, parecía sólo una cuestión de tiempo”, dijo Stassun, que trabaja en la Universidad de Vanderbilt.

Stassun, quien dijo que estaba decepcionado, también confirmó el relato de Gil de que el correo electrónico de despido del viernes no proporcionaba ningún motivo.

La Fundación Nacional de Ciencias dirigió preguntas a la Casa Blanca.

Un funcionario de la Casa Blanca dijo que es posible que sea necesario actualizar las autoridades otorgadas a la junta por el Congreso cuando se creó la junta. El trabajo de la Fundación Nacional de Ciencias “continúa ininterrumpidamente”, afirmó el funcionario.