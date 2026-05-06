Los candidatos respaldados por Trump vencen al menos a 5 de los 7 senadores GOP de Indiana que desafiaron en la redistribución, proyecta AP.

Los retadores primarios respaldados por el presidente Donald Trump vencerán al menos a cinco de los siete senadores estatales de Indiana que desafiaron al presidente el año pasado en la redistribución de distritos, según Associated Press, lo que supone casi un barrido completo tanto para el presidente como para sus grupos aliados que invirtieron millones en unas elecciones normalmente tranquilas.

Los siete titulares que enfrentaban retadores primarios habían sido parte de los 21 senadores estatales republicanos que se unieron a los demócratas al votar en contra de un proyecto de redistribución de distritos interdecenales el año pasado, el cual habría redibujado el mapa de distritos congresionales del estado para favorecer a los republicanos.

Trump había amenazado incluso antes de la votación con apoyar a retadores primarios contra cualquiera que votara en su contra.

Un titular, el senador estatal Greg Goode, ganó en su primaria contra un retador primario respaldado por Trump, mientras que otro, el senador estatal Spencer Deery, seguía en una carrera reñida contra su oponente respaldado por Trump, Paula Copenhaver, hasta tarde el martes por la noche.

Otro candidato respaldado por Trump, que se postuló en un distrito representado por un senador estatal que se opuso a la redistribución pero que no se presentó a la reelección, también estaba proyectado para ganar.

Trump celebró las victorias con una serie de publicaciones en sus redes sociales tarde el martes por la noche, mostrando fotos de él yuxtapuestas con imágenes de los candidatos ganadores.

Aunque los resultados podrían impulsar la moral del presidente, tanto candidatos como observadores habían advertido que también estaban en juego muchos factores locales. La avalancha de gastos externos ahogó a los titulares en dinero que este tipo de elecciones normalmente no ven, y no tenían nada comparable para ayudarlos.

Un recuento de los gastos en anuncios en la carrera realizado por AdImpact, que encontró que se gastaron más de $13 millones en anuncios en las primarias – más de 4,000 veces más de lo que se gastó durante el ciclo anterior – mostró que al menos $8 millones de ese gasto en anuncios provenía de grupos que se oponían a los titulares.

Grupos aliados con el presidente como Turning Point y Club for Growth habían gastado millones en campañas y publicidad, y las elecciones se convirtieron para muchos en una prueba del poder de influencia de Trump y de su respaldo.

Las primarias del Senado estatal también enfrentaron, hasta cierto punto, a Trump con su ex vicepresidente, Mike Pence. Pence, quien también se desempeñó como gobernador de Indiana, había respaldado al senador estatal Jim Buck en una de las carreras, en contra del presidente para quien sirvió, que respaldó al retador Tracey Powell. Powell triunfó sobre Buck el martes.