McDonalds está a punto de reportar ganancias. Esto es lo que debes esperar.

McDonalds está a punto de reportar ganancias. Esto es lo que debes...

La cadena de comida rápida McDonald’s se espera presentar sus ganancias del primer trimestre antes de la apertura del mercado el jueves.

Esto es lo que los analistas de Wall Street encuestados por LSEG esperan que la empresa reporte:

– Ganancias por acción: se espera $2.74 – Ingresos: se espera $6.47 mil millones

En marzo, McDonald’s y su CEO Chris Kempczinski se volvieron virales, de manera negativa, por una prueba de sabor de su nueva Hamburguesa Arch que los espectadores percibieron como poco entusiasta. A pesar de las burlas de sus rivales y usuarios de redes sociales, Wall Street sigue pronosticando que la cadena de comida rápida tuvo un sólido trimestre. Según estimaciones de StreetAccount, se espera que McDonald’s reporte un crecimiento en ventas en las mismas tiendas del 3.7%.

Los inversores también estarán observando si los precios más altos de la gasolina están afectando las ventas de McDonald’s. Desde que comenzó la guerra de EE. UU. con Irán a fines de febrero, los precios promedio de los combustibles han aumentado, lo que ha llevado a precios más altos en las gasolineras y menos ingresos disponibles para muchos consumidores que ya se sentían apretados económicamente.

Las acciones de McDonald’s han caído un 10% en el último año, afectadas por preocupaciones sobre la economía en general. En el mismo período, el S&P 500 ha subido aproximadamente un 31%. La empresa tiene una capitalización de mercado de aproximadamente $201.5 mil millones.