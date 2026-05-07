Home Mundo Algunos donantes demócratas frustrados con el presidente del DNC Ken Martin en...

Algunos donantes demócratas frustrados con el presidente del DNC Ken Martin en medio de problemas de recaudación de fondos

By
Valentina Moreno
-
11
0

Con seis meses hasta las elecciones de medio período de gran importancia, el Partido Demócrata está luchando por recaudar dinero y mantenerse al día con sus contrapartes del GOP, lo que ha llevado a frustraciones entre algunos donantes con el liderazgo del Comité Nacional Demócrata y su presidente Ken Martin.

A finales de marzo, el Comité Nacional Republicano superó al DNC con $21.2 millones frente a $11.4 millones, según nuevos informes presentados ante la Comisión Federal Electoral. El RNC informó tener casi ocho veces más efectivo en mano — $116 millones frente a los $13.8 millones del DNC. Además, según los registros de la FEC, el DNC tiene una deuda de poco más de $18 millones.

A pesar de esto, los demócratas están desempeñándose mejor de lo que lo hicieron en 2018 en este punto del ciclo, cuando el partido había recaudado $7 millones y tenía poco más de $9 millones en efectivo. En ese momento, el partido también tenía casi $6 millones en deuda.

Varios recaudadores de fondos, estrategas y donantes demócratas le dijeron a ABC News que todavía están enojados por cómo se asignaron los fondos durante la elección presidencial de 2024 — y frustrados con la falta de voluntad de Martin de publicar un informe de auditoría del DNC que examinó qué salió mal para los demócratas en 2024.

A pesar de la frustración con Martin por su manejo de su trabajo, algunos miembros han comenzado a explorar opciones y reglas para destituir a un presidente, según una fuente familiarizada con la situación dijo a ABC News — aunque la fuente enmarcó los esfuerzos como muy informales y centrados en preguntar sobre el proceso.

RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR