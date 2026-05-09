Pistas y Respuestas para el Sábado, 9 de Mayo

Sábado ha llegado al fin, y todo el fin de semana se extiende ante nosotros como . . . como una manta de picnic cargada de aperitivos y golosinas y algo frío para beber. Antes de empezar a banquete y descansar haciendo formas en las nubes, sin embargo, tenemos un Wordle que resolver. ¿Nos animamos?

¿Buscas el Wordle del viernes? Consulta nuestra guía aquí.

Wordle Personalizado de Hoy

Ahora que podemos crear nuestros propios Wordles personalizados, estoy incluyendo un Wordle extra con cada guía diaria de Wordle. Estos pueden tener de 4 a 7 letras. Espero que sea un desafío extra divertido. Haz clic en el enlace de abajo para jugar al Wordle que he preparado especialmente para ti.

El Wordle Personalizado de Hoy tiene 7 letras.

La pista: Oso

La pista: Este Wordle tiene una letra doble.

Respuesta del Wordle Personalizado de Ayer: SPANIEL

Cómo Jugar Wordle

Wordle es un juego de palabras diario en el que tu objetivo es adivinar una palabra oculta de cinco letras en seis intentos o menos. Después de cada intento, el juego te da pistas para ayudarte a acercarte a la respuesta:

Verde : La letra está en la palabra y en el lugar correcto.

: La letra está en la palabra y en el lugar correcto. Amarillo : La letra está en la palabra, pero en el lugar equivocado.

: La letra está en la palabra, pero en el lugar equivocado. Gris: La letra no está en la palabra en absoluto.

Utiliza estas pistas para estrechar tus suposiciones. Cada día trae una nueva palabra, y todos alrededor del mundo están intentando resolver el mismo rompecabezas. Algunos Wordlers también juegan al Wordle Competitivo contra amigos, familiares, el Bot de Wordle o incluso contra mí, su humilde narrador. Consulta las reglas para Wordle Competitivo hacia el fin de esta publicación.

Pistas y Respuesta del Wordle de Hoy

Palabra Inicial del Bot de Wordle: SLATE

SLATE Mi Palabra Inicial Hoy: BRAID (20 palabras restantes)

BRAID (20 palabras restantes) La Pista : Tela suave.

: Tela suave. La Pista: Este Wordle empieza y termina con consonantes.

Vale, ¡spoilers a continuación! ¡La respuesta está llegando!

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La Respuesta:

Análisis del Bot de Wordle

Cada día reviso al Bot de Wordle para ayudar a analizar mi juego de adivinanzas. Puedes consultar tu puntuación en Wordle con el Bot de Wordle aquí.

BRAID fue una apertura sorprendentemente buena hoy, dejándome con solo 20 soluciones posibles, una vocal amarilla y una vocal verde. En este punto, consideré muy seriamente adivinar SATIN en mi segundo intento. Todavía me estoy lamentando por haber elegido una palabra más “estratégica” en lugar de intentar lo que habría sido una suposición perfectamente sensata. En fin, NOTCH me dejó con una única palabra: SATIN para la victoria.

Puntuación de Wordle Competitivo

El Bot y yo empatamos en tres, dándonos un punto a cada uno y avanzando lentamente nuestras totales. ¡Afortunado para el Bot que no seguí mi instinto hoy! No tan afortunado para mí. Nuestras puntuaciones de mayo:

Erik: 16 puntos

Bot de Wordle: 2 puntos

Cómo Jugar al Wordle Competitivo

Adivinar en 1 vale 3 puntos; adivinar en 2 vale 2 puntos; adivinar en 3 vale 1 punto; adivinar en 4 no vale puntos; adivinar en 5 son -1 puntos; adivinar en 6 son -2 puntos y fallar en el Wordle son -3 puntos.

Si vences a tu oponente, obtienes 1 punto. Si empatas, no obtienes puntos. Y si pierdes contra tu oponente, obtienes -1 punto. Suma para obtener tu puntuación. Puedes llevar un registro diario de la puntuación o simplemente jugar para obtener una nueva puntuación cada día.

Los viernes son 2XP, lo que significa que duplicas tus puntos, ya sean positivos o negativos.

Puedes llevar un recuento continuo o simplemente jugar día a día. ¡Disfruta!

Etimología del Wordle de Hoy

“Satin” proviene del francés antiguo “satin” y del latín medieval “seta” (seda), vinculado en última instancia a la ciudad portuaria china de Quanzhou, conocida en árabe como Zaytun. Los finos tejidos de seda exportados desde allí dieron origen al nombre del suave y brillante tejido en Europa.

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