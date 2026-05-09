Las acciones de Intel se disparan en el informe del acuerdo de Apple. Aquí está por qué señala un cambio total en la fabricación de chips.

Las acciones de Intel se disparan en el informe del acuerdo de...

Apple e Intel están cerrando un acuerdo que vería a Intel fabricar algunos de los chips para los dispositivos del fabricante del iPhone, marcando un cambio importante en el panorama de la fabricación de chips.

Las conversaciones entre las dos empresas han estado en marcha durante más de un año, con un acuerdo preliminar alcanzado en los últimos meses, informó el Wall Street Journal el viernes, citando a personas familiarizadas con el asunto.

Las acciones de Intel se dispararon casi un 14% el viernes. Las acciones de Apple subieron un 2%. Ambas compañías se negaron a hacer comentarios.

“Estoy 100% seguro de que esto va a suceder. No sé cuándo,” dijo el analista de chips Ben Bajarin de Creative Strategies en una entrevista.

Si se concreta, el acuerdo sería la muestra de confianza más notable hasta ahora para el negocio de fundición de chips de Intel, que en un momento estuvo en dificultades. Las acciones de Intel han subido más de un 200% este año.

Para Apple, sería el fin de una era. Actualmente, el fabricante del iPhone se basa únicamente en Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. para fabricar todos los chips más avanzados para sus dispositivos.

Pero la capacidad de obleas de TSMC tiene un límite, en medio de una demanda creciente de chips de inteligencia artificial que ha provocado que todas las principales empresas tecnológicas entren en una frenesí semiconductora. Apple no es una excepción, intensificando su programa de silicio interno en los últimos años para fabricar casi todos los chips principales en iPhones, Macs y más. Según Bajarin, Apple es el segundo cliente más grande de TSMC, superado solo por Nvidia.

“Intel es el único lugar que puede aumentar la capacidad como una fuente viable de segundo lugar,” dijo Bajarin.

Intel está incrementando la capacidad rápidamente, con una nueva planta de fabricación de chips actualmente en producción en volumen en Chandler, Arizona. Están fabricando chips allí en 18A, su nodo más avanzado, o proceso de producción, que está destinado a rivalizar con el nodo de 2nm de TSMC, que actualmente solo se fabrica en Taiwán. TSMC también tiene varias nuevas fábricas de chips en Arizona, donde Apple se ha comprometido a fabricar parte de su silicio.

Bajarin dijo que Apple probablemente esperará para fabricar chips en el próximo nodo de Intel, llamado 18A-P, que podría escalar tan pronto como el próximo año. Llamó al nodo actual de 18A de Intel “un poco problemático” y dijo que 18A-P “soluciona muchas cosas.”

Durante años, el negocio de fundición de Intel enfrentó retrasos y bajos rendimientos que pusieron en duda su capacidad para fabricar chips para otros. Por ahora, Intel sigue siendo el único gran cliente de su negocio de fundición, fabricando unidades centrales de procesamiento y otros chips para sus propios dispositivos.

Bajarin dijo que esos días han quedado atrás.

“Sobrevivieron el período difícil y ahora pueden considerarse validados como una fuente fiable de segundo lugar”, dijo.

La única otra gran confirmación de cliente externo de Intel para la fundición es poco probable que vea resultados reales hasta 2029 o más allá.

Elon Musk dijo el mes pasado que planea confiar en el futuro nodo de chips 14A de Intel en su Terafábrica de $119 mil millones planeada para Austin, Texas, que está destinada a fabricar chips para Tesla, SpaceX y SpaceXAI. El CEO de Intel, Lip-Bu Tan, dijo en febrero que 14A estará en producción en volumen en 2029.

Intel ya tiene clientes importantes como Amazon y Cisco para el lado de empaquetado avanzado de su negocio de fabricación de chips, en el cual las matrices de chips individuales y la memoria se unen para fabricar cosas como una unidad de procesamiento de gráficos.

Un acuerdo entre Apple e Intel no afectaría a TSMC porque “ya están cortando obleas tan rápido como pueden,” dijo Bajarin. Sin embargo, TSMC cambió su retórica el mes pasado cuando el Presidente y CEO C.C. Wei llamó a Intel un “competidor formidable.”

“Si estás a punto de hacer que uno de tus clientes más grandes probablemente firme un acuerdo con una fundición competidora, ese sería el tipo de cosa que dirías para suavizar el golpe,” dijo Bajarin.

Los ejecutivos de Apple también han visitado supuestamente la nueva planta de fabricación de chips de Samsung en construcción en Texas, donde CNBC tuvo un vistazo temprano. Samsung, Intel y TSMC son las únicas tres empresas en el mundo capaces de fabricar los chips más avanzados necesarios para la inteligencia artificial, y “nadie puede construir lo suficientemente rápido,” dijo Bajarin.