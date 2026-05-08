Whoop, un dispositivo de fitness portátil, ofrecerá acceso instantáneo a clínicos para usuarios en EE.UU.

El rastreador de fitness portátil Whoop anunció el viernes que introducirá acceso en la aplicación a médicos con licencia a pedido para los usuarios en Estados Unidos.

La nueva función se une a una serie de características de salud y tecnología artificial que se están lanzando a nivel global y que permitirán a los usuarios conectar sus datos biométricos continuos con orientación médica en tiempo real.

Muchas de las nuevas características están incluidas en el precio de la membresía, aunque la consulta por video en vivo para usuarios en Estados Unidos tendrá un costo adicional. El precio y los detalles estarán disponibles cuando esta opción se lance este verano, según la empresa.

“Whoop es una membresía, y nos tomamos esto en serio”, dijo Ed Baker, director de producto de Whoop, en el comunicado de prensa. “Siempre estamos buscando cómo podemos ofrecer más valor a nuestros miembros, y estas próximas características son algunas de las más significativas que hemos construido.”

Whoop, que tiene más de 2.5 millones de usuarios en todo el mundo, cerró una ronda de financiación de $575 millones en marzo que elevó la valoración de la empresa a $10.1 mil millones, según informó.

Las consultas médicas comenzarán con una evaluación exhaustiva de los datos recopilados por el dispositivo y, cuando estén disponibles, análisis de sangre y antecedentes médicos, dijo la empresa en su comunicado.

Un portavoz le dijo a CNBC que la función de consulta por video está diseñada para complementar la atención médica existente de un usuario, no para reemplazar a un médico principal o servicio de emergencia. La empresa dijo más tarde el viernes que los detalles sobre recetas a través del servicio “no están disponibles en este momento.”

“Como nuestros datos y perspicacias de entrenamiento se han vuelto más avanzados y personalizados, el siguiente paso es dar a los miembros acceso a una comprensión integral de su salud en general,” dijo Will Ahmed, CEO de Whoop a CNBC.

La actualización también incluye una asociación con HealthEx, un guardián de registros de salud. Los usuarios podrán realizar un seguimiento de diagnósticos, medicamentos y procedimientos directamente dentro de la aplicación Whoop y recibir recordatorios de chequeos proactivos y entrenamiento personalizado alimentado por inteligencia artificial.

Esto ocurre menos de un año después de que la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. enviara a Whoop una carta de advertencia sobre su función de Blood Pressure Insights. La FDA dijo que Whoop estaba comercializando un dispositivo médico no autorizado destinado a diagnosticar, curar, tratar o prevenir una enfermedad.

Sin embargo, la nueva guía de la FDA emitida en enero permite mediciones de presión arterial ópticas en dispositivos de bienestar, siempre y cuando no hagan afirmaciones diagnósticas de “grado médico.”