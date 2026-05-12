¿Quién ganó American Idol 2026? Season 24 Winner Revealed After Live Finale

El programa American Idol ha coronado a un nuevo ganador. El final lleno de estrellas el lunes 11 de mayo contó con actuaciones emocionantes de los jueces, finalistas e invitados musicales. Sigue leyendo para obtener un resumen completo del final, incluyendo qué artista resultó victorioso.

Hannah Harper, Jordan McCullough y Keyla Richardson llegaron a los tres finalistas después de las semifinales de la semana pasada, que vieron la eliminación de Chris Tungseth y Braden Rumfelt. Al inicio del programa, los tres concursantes subieron juntos al escenario para interpretar “The Champion” de la jueza Carrie Underwood.

Diecisiete veces ganadora del premio Grammy, Alicia Keys, fue la mentora de esta semana. La primera finalista en actuar fue Hannah, quien cantó una versión de “No One” de Keys. A continuación, Keyla eligió interpretar “Unthinkable” de Keys. Jordan fue el último en actuar en la primera ronda, cantando “If I Ain’t Got You”, también de Keys, lo que recibió una ovación de pie de la multitud y los jueces.

En la segunda ronda, a cada concursante se le mostró visitando su ciudad natal. Hannah cantó su nueva canción original “Married Into This Town”, un emotivo homenaje a Willow Springs, Missouri. Keyla, de Pensacola, Florida, ofreció una potente interpretación de “I Love the Lord” de Whitney Houston feat. The Georgia Mass Choir. Jordan, nativo de Tennessee, tuvo una actuación emotiva de “Dear God” de Smokie Norful. Los finalistas también se unieron a Keys en el escenario para cantar “Lovin U” del álbum debut de la vocalista.

En medio de la transmisión, la primera eliminación redujo a los tres finalistas a los dos primeros. El presentador Ryan Seacrest anunció que, después de la votación en vivo a nivel nacional, Jordan y Hannah recibieron la mayoría de votos, lo que significaba que Keyla fue enviada a casa.

Posteriormente, el público disfrutó de actuaciones de antiguos concursantes de Idol, los jueces actuales y músicos como Brad Paisley, Blues Traveler, Cameron Whitcomb, Clay Aiken, En Vogue, Gin Blossoms, Jason Mraz, Lee Ann Womack, Nelly, Shinedown y Tori Kelly. Los jueces también se unieron para interpretar la balada de Richie “Deep River Women”.

Antes de que se anunciara el ganador, los dos mejores concursantes actuaron una última vez, cantando las canciones que marcaron el comienzo de sus trayectorias en American Idol. Hannah interpretó su canción de audición original, “String Cheese”, mientras que Jordan cantó su canción de audición, “Goodness of God” de Bethel Music.

Jordan McCullough, el líder de adoración de 27 años, quedó en segundo lugar durante el final de la temporada 24 de American Idol.

Hannah Harper fue nombrada ganadora de la temporada 24 de American Idol después de recibir el mayor número de votos durante el final.

La madre de tres niños pequeños de 26 años se une a una larga lista de ganadores de American Idol, incluidos Carrie Underwood, Kelly Clarkson, Scotty McCreery, Jordin Sparks, Phillip Phillips y el campeón del año pasado, Jamal Roberts.

El final de American Idol se transmite en Disney+. El episodio de tres horas también estará disponible para transmitir en Hulu a partir del martes 12 de mayo.