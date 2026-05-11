Reclamaciones de Seguridad Social a los 62 obtienen atención en redes sociales: los expertos dicen proceder con precaución

Cuándo reclamar los beneficios de jubilación del Seguro Social es una de las decisiones financieras más importantes que tomará un jubilado.

Algunos influencers de las redes sociales afirmaron recientemente haber descifrado el código de esa decisión, pero los expertos dicen que el cálculo que están utilizando carece de contexto crucial.

Comience a recibir los beneficios de jubilación del Seguro Social a la edad más temprana posible, 62 años, dicen algunos influencers, ya que los beneficios acumulados podrían ser mayores si se inician más temprano, a pesar de que los cheques mensuales más altos vienen con el retraso.

La idea se basa en una “edad de equilibrio” – el momento en el que retrasar los beneficios produce más ingresos totales que reclamar temprano. Eso suele caer en los últimos 70 u 80 años.

La Administración del Seguro Social una vez proporcionó un análisis de equilibrio para los beneficiarios de jubilación. Sin embargo, el SSA puso fin a esa práctica en 2008 ante las preocupaciones dentro de la agencia, así como de partes interesadas externas e investigadores, de que podría distorsionar las decisiones de reclamación.

Investigaciones posteriores publicadas en 2011 por el Rand Corp., un grupo de reflexión sin fines de lucro, encontraron que el análisis de equilibrio puede tener un “efecto muy fuerte” al incitar a las personas a reclamar beneficios temprano, lo que puede reducir permanentemente el tamaño de sus cheques mensuales.

Un gran problema: Nadie sabe cuándo va a morir, lo que hace que un análisis de equilibrio sea impreciso. Además, el Seguro Social puede considerarse como un seguro de longevidad que puede protegerlo de quedarse sin ahorros.

“Continúo pensando que un análisis de equilibrio es el enfoque incorrecto para considerar cuándo tomar los beneficios de jubilación del Seguro Social”, dijo Jason Fichtner, ex ejecutivo de la Administración del Seguro Social que trabajó en la agencia cuando dejó de usar la evaluación.

En su lugar, los expertos, incluido Fichtner, dicen que los beneficiarios de jubilación deben considerar otros factores al decidir cuándo reclamar los beneficios de jubilación del Seguro Social, especialmente cómo afectará el tiempo el tamaño de sus cheques mensuales.

Reclamar a los 62 años proporciona el beneficio mensual mínimo. Los beneficiarios que esperan hasta la edad de jubilación completa – típicamente entre 66 y 67 años basado en el año de nacimiento – recibirán el 100% de los beneficios que han ganado. Al esperar hasta los 70 años, las personas obtienen el beneficio máximo, un 77% más grande cheque mensual por haber esperado desde los 62, según Fichtner.

“Mientras que el enfoque de equilibrio puede inicialmente colocar a alguien que reclama a los 62 años por delante, estarán atrás por el resto de su vida después de alcanzar su edad personal de equilibrio”, dijo Fichtner.

Aquí hay algunos otros factores que los expertos dicen que también deben considerarse al decidir cuándo reclamar el Seguro Social.

Al comenzar con la pregunta, “¿Cuánto tiempo podría vivir?” los posibles beneficiarios obtendrán una respuesta diferente que al preguntar, “¿Cuánto viviré?” También, la Administración del Seguro Social afirma en sus materiales educativos que “la jubilación puede ser más larga de lo que piensa” y muchas personas vivirán más tiempo de la vida promedio.

Al centrarse únicamente en el análisis de equilibrio, los posibles beneficiarios del Seguro Social descuidan considerar su plan financiero completo, según Elsasser.

Esto incluye el impacto que sus ingresos tendrán en sus impuestos, así como cómo sus ingresos por beneficios impactarán al resto de su cartera, dijo Elsasser.

Si bien algunos reclaman el Seguro Social temprano para invertir el dinero, es importante recordar que los rendimientos de inversión no están garantizados. Sin embargo, las personas que retrasan la reclamación del Seguro Social obtienen un aumento del 8% en los beneficios por cada año que esperan desde la edad de jubilación completa hasta los 70 años – un rendimiento garantizado que puede ser difícil de igualar en el mercado.

Las parejas casadas donde un individuo gana un salario más alto “realmente no deberían usar el equilibrio como punto de decisión”, dijo Elsasser.

Esperar para reclamar puede ser difícil, especialmente si los ingresos o la salud son una preocupación. Sin embargo, Elsasser dijo que los clientes que esperaron hasta los 70 años para reclamar son los más felices, debido a los pagos de beneficios más grandes que reciben cada mes. Además, no tienen que preocuparse tanto por las fluctuaciones del mercado que afecten sus ingresos.