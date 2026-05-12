Tiroteo cerca de la Universidad de Harvard deja a 2 personas con lesiones potencialmente mortales, se identifica al sospechoso

Tiroteo cerca de la Universidad de Harvard deja a 2 personas con...

Dos personas resultaron heridas de gravedad después de que un pistolero comenzara a disparar a vehículos en movimiento en Cambridge el lunes por la tarde cerca de la Universidad de Harvard, según informaron las autoridades.

La fiscal del condado de Middlesex, Marian Ryan, dijo durante una rueda de prensa después del incidente que un hombre armado con un rifle de asalto estaba “disparando activamente de forma errática a varios vehículos”.

El tiroteo ocurrió en las inmediaciones de Memorial Drive y River Street antes de la 1:30 p.m.

Un policía estatal y un civil, un exmarine, dispararon sus armas e hirieron al pistolero, identificado posteriormente como Tyler Brown, en múltiples ocasiones, según la fiscal. Brown está bajo arresto y hospitalizado, dijo Ryan.

Brown será acusado de dos cargos de agresión armada con la intención de asesinar, cargos de posesión del arma, así como una variedad de otros cargos, según Ryan. Estaba bajo supervisión de libertad condicional por un delito anterior, según la fiscal.

Las dos personas que resultaron heridas por los disparos estaban en sus vehículos en ese momento.

Imágenes aéreas del afiliado de ABC News en Boston, WCVB, mostraron al pistolero siendo detenido por la policía en la escena.

Las imágenes de WCVB también mostraron un sedán Dodge negro al costado de la carretera después de un aparente choque.

Se vio un rifle en la hierba de la zona, según WCVB.

La gobernadora de Massachusetts, Maura Healey, dijo en un comunicado que no hay una amenaza continua para el público, pero pidió a los residentes que “eviten la zona para permitir que el personal de seguridad pública haga su trabajo”.

Lisa Schill, testigo del tiroteo, le dijo a WCVB que estaba en una furgoneta escolar de camino a recoger a niños en la escuela. Dijo que salió de la furgoneta y empezó a correr del incidente a pie.

“Estaba corriendo por mi vida”, dijo Schill a la publicación.

Chris Barry de ABC News contribuyó a este informe.