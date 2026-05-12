Millwall 0-2 Hull City: Belloumi y Gelhardt envían a los tigres a la final de los play

Millwall 0-2 Hull City: Belloumi y Gelhardt envían a los tigres a...

Oli McBurnie disfrutó del silencio de los críticos de Hull City después de sorprender a Millwall 2-0 para asegurar un lugar en la final de los playoffs de la Championship.

Millwall terminó 10 puntos por encima de Hull en la temporada regular y se perdió la promoción automática por solo un punto.

Sin embargo, después de un empate 0-0 en el primer partido en Humberside, fueron los Tigres quienes reservaron su lugar en Wembley contra Southampton o Middlesbrough con dos goles en la segunda mitad en el sur de Londres.

Mohamed Belloumi abrió el marcador en la eliminatoria en el minuto 64 cuando encontró la esquina lejana con un disparo certero.

Y luego Belloumi se convirtió en asistente 15 minutos después, cuando su pase en diagonal encontró a Joe Gelhardt, cuyo disparo raso se coló entre las manos de Anthony Patterson.

Hablando con Sky Sports después del partido, el delantero McBurnie dijo: “[Sabíamos] que iba a ser un momento difícil en dos partidos.

“Es bastante típico de nuestra temporada. Nadie confiaba en nosotros la temporada pasada y hemos vuelto a demostrarles que estaban equivocados.

“Creo que podemos disfrutar esta noche. Tenemos una semana y media, así que podemos disfrutar esta noche y volver a la acción en un par de días.”

Las emociones fueron muy diferentes para el jefe de Millwall, Alex Neil.

“No lo hicimos lo suficientemente bien. No nos mantuvimos lo suficientemente firmes,” dijo Neil a Sky Sports.

“Tienes que darle crédito a Hull, creo que defendieron bien, pero como fuerza ofensiva, no tuvimos lo suficiente en los 90 minutos.

“No creo que en este momento, tan crudo como está, sea el momento de pensar en lo que no hicimos hace tres semanas [no entrar en el ascenso automático].

“Simplemente siento que es una decepción, siento que he defraudado a la gente y esa es mi emoción predominante.”