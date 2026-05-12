El ganador de la temporada 24 de American Idol revelado

â€˜American Idol’ sorprende a los jueces y concursantes con un cliffhanger â€œverdaderamente sin precedentesâ€

Otra temporada de American Idol ha llegado a su fin después de una notable final.

El presentador Ryan Seacrest anunció a Hannah Harper como la ganadora de la competencia el 11 de mayo, mientras los jueces Luke Bryan, Lionel Richie y Carrie Underwood celebraban. Hannah, quien se destacó durante la temporada 24 después de su debut con la canción original “String Cheese”, se llevó el primer lugar sobre el finalista Jordan McCullough, así como sobre Keyla Richardson, quien fue eliminada anteriormente en la noche.

Por supuesto, al estilo de Idol, fue una final llena de estrellas, con Alicia Keys uniéndose a Luke, Lionel y Carrie como mentora invitada y intérprete. (Brad Paisley, En Vogue, Nelly y Tori Kelly también estuvieron entre los artistas que subieron al escenario durante el episodio, junto con el ex concursante de Idol Clay Aiken, quien presentó la canción “Rewind”, su primer sencillo en 18 años.)

Antes de la final, muchas leyendas de Idolâ€”incluyendo Carrie y Ryanâ€”reflexionaron sobre el legado de décadas del programa de competencia.

“American Idol es la historia de Cenicienta de la vida real por excelencia”, compartió Carrie, ganadora de la cuarta temporada de Idol, en una entrevista publicada el 8 de mayo por Good Morning America. “Aprendí tanto en el programa que me preparó para todo lo que vendría después.”