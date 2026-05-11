La Corte Suprema despeja el camino para que los republicanos de Alabama busquen un nuevo mapa electoral.

El Tribunal Supremo de EE. UU. despejó el camino el lunes para que los republicanos de Alabama persigan un mapa de votación congresal más favorable a su partido antes de las elecciones de mitad de período de noviembre, la última consecuencia de la histórica decisión del tribunal sobre derechos de voto.

Los jueces levantaron la decisión de un tribunal inferior que había bloqueado el mapa preferido por los republicanos estatales por discriminación racial y por diluir ilegalmente el poder de voto de los afroamericanos en Alabama.

Se espera que el conservador estado sureño busque volver a utilizar este mapa anterior, que reduciría el número de distritos donde los votantes afroamericanos conforman una mayoría, o cerca de serlo, de dos a uno de los siete distritos de la Cámara de Representantes de EE. UU. en el estado. El uso del mapa anterior podría beneficiar a los republicanos.

La orden fue impulsada por la mayoría conservadora de los nueve miembros del tribunal. Los tres jueces liberales disintieron y sugirieron que el tribunal inferior podría volver a aplicar su bloqueo judicial al mapa preferido por los republicanos de Alabama.

Los republicanos del presidente Donald Trump luchan por mantener el control de la Cámara, así como del Senado, en las elecciones de mitad de período.

Alabama está entre un grupo de estados liderados por republicanos que han buscado eliminar distritos congresales mayoritariamente negros y aumentar las posibilidades de su partido antes de las elecciones tras la decisión del Tribunal Supremo que socava una disposición clave de la Ley de Derechos Electorales. Los votantes afroamericanos tienden a apoyar a los candidatos demócratas.

En su histórica decisión del 29 de abril, el tribunal, con una votación de 6-3 impulsada por sus miembros conservadores, anuló un mapa electoral que le había dado a Luisiana un segundo distrito congresal mayoritariamente negro. El mapa redibujado, argumentó la mayoría, se había basado demasiado en la raza en violación del principio constitucional de protección igualitaria.

Tras la decisión del Tribunal Supremo, Alabama presentó de inmediato mociones de emergencia pidiendo a los jueces que le permitieran volver a un mapa más antiguo con solo un distrito mayoritariamente negro.

Alabama, donde los votantes afroamericanos representan una cuarta parte del electorado, había sido ordenado por un tribunal inferior a utilizar un mapa que incluyera dos distritos mayoritariamente negros de cada siete. Ambos son representados por demócratas negros.

El tribunal inferior determinó que el mapa anterior había discriminado intencionalmente a los votantes negros y había diluido ilegalmente su poder de voto.

Los funcionarios de Alabama argumentaron en presentaciones ante el Tribunal Supremo que el mapa ordenado por el tribunal de Alabama compartía los mismos defectos constitucionales que el de Luisiana.

En un voto en disidencia, la jueza liberal Sonia Sotomayor enfatizó que la decisión del tribunal inferior con respecto al mapa de Alabama era más amplia que el caso de Luisiana e incluía una conclusión de discriminación inconstitucional por diluir intencionalmente los votos de los votantes negros en Alabama.

La decisión de la mayoría de apartar la decisión del tribunal inferior es por lo tanto “inapropiada y solo causará confusión a medida que los habitantes de Alabama comiencen a votar en las elecciones programadas para la próxima semana”, escribió Sotomayor en una disidencia que fue respaldada por sus dos colegas jueces liberales.

Dijo que el tribunal inferior “sigue siendo libre en el reenvío de decidir por sí mismo si Callais tiene alguna relevancia en su análisis de la Decimocuarta Enmienda o si su razonamiento previo no se ve afectado por esa decisión”, refiriéndose a la decisión del tribunal del 29 de abril, denominada Luisiana v. Callais.

En 2023, el tribunal había confirmado la decisión del tribunal inferior de que el mapa electoral creado por los republicanos del estado diluía el poder de voto de los votantes negros, violando la Ley de Derechos Electorales. Esa decisión de 5-4 fue redactada por el Presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, y se unieron a él el juez conservador Brett Kavanaugh y los tres jueces liberales del tribunal.

En un proceso llamado redistribución de distritos, los límites de los distritos legislativos en todo Estados Unidos se reconfiguran para reflejar cambios en la población medidos por el censo nacional que se realiza cada 10 años. La redistribución típicamente ha sido llevada a cabo por las legislaturas estatales una vez por década.

Republicanos y demócratas han estado librando una lucha de redistribución multieestatal que se inició el año pasado cuando Trump inició un esfuerzo sin precedentes a mitad de década para redibujar mapas en estados liderados por republicanos, comenzando por Texas.