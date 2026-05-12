445 AW reconoce a los niños durante el Mes del Niño Militar

El sonido de botas en la puerta, una maleta lista en el pasillo y otro adiós antes del amanecer son momentos familiares para muchos niños de militares.

Aprenden desde temprano cómo adaptarse al cambio, hacer nuevos amigos en lugares desconocidos y mantenerse fuertes durante largas separaciones de un padre o una madre uniformados. Si bien sus sacrificios a menudo ocurren en silencio en casa, su resiliencia se muestra en cada mudanza, despliegue y hito perdido.

Durante el Mes del Niño Militar de abril, el Ala de Transporte Aéreo 445 reconoció los sacrificios que hacen los niños de militares todos los días.

“El Mes del Niño Militar es un mes dedicado a honrar a los niños de militares y todos sus sacrificios,” dijo Shanna King, directora de la Oficina de Preparación Militar y Familiar del ATA 445. “Los niños de militares sacrifican mucho tiempo con sus padres y atraviesan muchas cosas por las que el niño promedio no pasa.”

Este mes de reconocimiento se estableció para centrarse en los desafíos únicos que enfrentan los niños de militares. Centrarse en estos niños destaca la resiliencia requerida de los niños cuyos padres sirven en uniforme.

Mientras noviembre reconoce a la familia militar en su conjunto, King dijo que el enfoque de abril en los niños es importante porque a menudo se espera que entiendan situaciones de adultos.

Como madre de un niño de militar, King, esposa del ex Sargento de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos Scriven King, ha visto de primera mano los desafíos que enfrentan los niños de militares.

Para cuando su hijo tenía 3 años, ya había vivido en dos países diferentes y tres estados distintos. Las mudanzas frecuentes están entre los mayores desafíos que enfrentan los niños de militares. Estos niños deben mudarse y adaptarse constantemente a nuevos entornos.

“Los niños de militares son algunos de los niños más resilientes que encontrarás,” dijo King. “Conozco a niños de militares que fueron a seis escuelas secundarias diferentes antes de graduarse. Se acostumbran a empacar y partir; hacen amigos rápidamente. Pon a un niño de militar en cualquier lugar y hasta el niño más introvertido es bueno haciendo amigos.”

Además de la reubicación, la incertidumbre puede pesar mucho sobre ellos, especialmente durante los despliegues que ponen tensión en toda la familia y crean desafíos que los niños deben navegar.

“Nos apuntamos; llevamos el uniforme, pero ellos hacen los sacrificios,” dijo el Sargento Primero Jason Cordle, integrador de resiliencia del primer sargento del ATA 445. “Cuando salimos en público con el uniforme, recibimos el agradecimiento y los apretones de manos. Nadie piensa nunca que cuando nos alejamos pone tensión en toda la familia. Ellos hacen algunos de los mismos sacrificios que nosotros y, en algunos casos, incluso más. Ellos no se apuntaron a esto, pero aún así se ven obligados a hacer sacrificios y enfrentar las adversidades del servicio.”

Es importante resaltar los sacrificios que hacen los niños de militares. Para ayudar a reconocer esos sacrificios, el 445 envió certificados personalizados a los niños de militares del ala.

Este año los certificados fueron rediseñados para hacerlos diferentes a los años anteriores al añadir etiquetas doradas y un sello con la flor oficial del niño de militar, un diente de león, para darles a los certificados un aspecto más elegante y adulto.

“Mucha gente piensa que el diente de león es una mala hierba, pero es una flor realmente importante,” dijo King. “La razón por la que el diente de león es la flor del niño de militar es porque no importa a dónde vaya el diente de león, va a crecer y prosperar. Las semillas se dispersan por todas partes, pero siempre van a crecer dondequiera que aterricen.”

Cuando el 445 comenzó a enviar estos certificados hace cuatro años, se enviaron alrededor de 100 certificados. El año pasado, se enviaron alrededor de 350 certificados por correo. La retroalimentación de los padres ha sido positiva. Se han enviado correos electrónicos detallando lo emocionados que están los niños al recibirlos, a menudo queriendo colgarlos en la pared o en el refrigerador.

La oficina de Preparación Militar y Familiar está constantemente buscando más formas de apoyar a los niños de militares, ya sea que los niños puedan venir físicamente a la Base de la Fuerza Aérea de Wright-Patterson o no. El 445 quiere reconocer a todos los niños de militares y los sacrificios que hacen.

“Te vemos”, dijo Cordle. “Te agradecemos y apreciamos tu servicio. No pasa desapercibido.”